Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла, передает ТАСС.
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– Высота пеплового столба составила до 1 тыс. м. Высота вулкана – 1469 м. С учетом направления ветра, пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние 36 км. На пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют, -– уточнили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
По сведениям Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и Камчатского филиала Геофизической службы РАН, в близлежащих городах и деревнях выпадение пепла не наблюдалось. Международные трассы движения воздушных судов возле вулкана не проходят. Туристических групп около вулкана выявлено не было.
Фото: pixabay.com
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На Камчатке вулкан выбросил столб пепла на высоту до 1 км
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