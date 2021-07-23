Речь о результате кореянки Чан Ан, которая заняла первое место в квалификации по стрельбе из лука с результатом в 680 очков. Она побила рекорд Игр-1996 (673 балла), который поставила Лина Герасименко из Украины.
Тройка лидеров
Кстати, второе и третье места – тоже у кореянок. Чан Минхи выбила 677 очков, а Кан Чхэ Не – 675 пунктов.
Результаты белорусок таковы: Карина Деминская – 29-я (642 очка), Анна Марусова – 39-я (633 очка), а Карина Козловская – 61-я (607). Подробности можно почитать, перейдя по ссылке.
В командном зачете лидируют спортсменки из Республики Корея – 2032 очка. Представительницы Мексики расположились на второй позиции – 1976. Третье место у США – 1970. Белорусская команда на 12-й позиции в промежуточном протоколе – 1882 пункта.
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На Играх в Токио поставлен новый олимпийский рекорд
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