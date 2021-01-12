На Гомельщине Госавтоинспекция использует для контроля безопасности движения негласный контроль

Она оборудована всеми необходимыми техническими средствами, позволяющими контролировать и пресекать различные виды нарушений: несоблюдение правил обгона и выезда на полосу встречного движения, маневрирования, проезда перекрестков, а также непропуск пешеходов, несоблюдение скоростного режима и другие. Преимущественное внимание отдается аварийно-опасным участкам, а также местам, где по статистике чаще всего фиксируются факты грубых нарушений ПДД, создающие опасность происшествий.– привели данные в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома