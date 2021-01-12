На Гомельщине Госавтоинспекция использует для контроля безопасности движения негласный контроль

Наряду с привычными патрульными автомобилями на службу заступил экипаж на машине без отличительной оклейки и маячков.
Она оборудована всеми необходимыми техническими средствами, позволяющими контролировать и пресекать различные виды нарушений: несоблюдение правил обгона и выезда на полосу встречного движения, маневрирования, проезда перекрестков, а также непропуск пешеходов, несоблюдение скоростного режима и другие. Преимущественное внимание отдается аварийно-опасным участкам, а также местам, где по статистике чаще всего фиксируются факты грубых нарушений ПДД, создающие опасность происшествий.
– Только за один день рейдового мероприятия сотрудниками батальона ДПС ГАИ и межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Гомельского облисполкома к административной ответственности было привлечено 17 участников дорожного движения. Из них 11 нарушили правила обгона и выезда на встречную полосу, шестеро превысили скоростной режим, – привели данные в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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