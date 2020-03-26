Творческое состязание приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В нем две номинации: необходимо нарисовать графическую поздравительную открытку на тему «Спасибо тебе, солдат!» и представить панораму на тему «Память народа» с местами, связанными с боевыми подвигами народа. К участию приглашаются ребята трех возрастных групп: 6—9 лет, 12—13 лет и 14—19 лет. Конкурс направлен не только на развитие творчества, полет фантазии, но и на знание нашей истории.
— При изображении поздравительной графической открытки приветствуются новизна, креативность, авторский подход к дизайну. Что касается панорамы, то здесь важны полнота и значимость охвата памятников, мемориалов, обелисков, в которых увековечена доблесть народа в победе над врагом , — рассказала об особенностях творческих подходов заместитель председателя Гомельской областной организации РОО «Белая Русь» Наталья Мамрукова.
Победителей ждут дипломы и призы. Вначале их определят на районном этапе, затем на областном. Окончательные итоги подведут непосредственно к празднику Победы.
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На Гомельщине «Белая Русь» приглашает детей к участию в творческом конкурсе «И пусть поколения помнят»
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