Естественное скальное образование Арка Дарвина, расположенное в архипелаге Галапагосских островов, обрушилось. Об этом сообщается в Twitter министерства окружающей среды Эквадора.
Фото: ambiente.gob.ec
Согласно информации ведомства, обрушение произошло 17 мая вследствие естественной эрозии.
По предварительным данным, в результате падения каменных глыб в море никто не пострадал.
Министерство окружающей среды опубликовало снимок, на котором видно, что над морем теперь возвышаются два каменных столба.
Арка Дарвина – это естественное каменное образование, которое когда-то могло быть частью острова Дарвина, закрытого для посещения с суши. Она является одним из символов Галапагосских островов в Тихом океане. Это место считается одним из лучших мест на планете для дайвинга и наблюдения за косяками акул и других видов морских животных.
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На Галапагосских островах обрушилась знаменитая скала Арка Дарвина
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