На чемпионате Европы белорусские батутисты завоевали 11 медалей, но главный тренер нашей команды не спешит называть претендентов на поездку на Олимпиаду.
Белорусские батутисты триумфально выступили на чемпионате Европы в Сочи. Для спортсменов этот турнир стал первым международным стартом после этапа Кубка мира в азербайджанском Баку, который проходил еще в феврале прошлого года. Главный тренер нашей национальной команды Ольга Власова говорит: «Мы ехали в Сочи, чтобы выступать, готовили программы. Сложно было понимать, как тренировались спортсмены в других странах: мы не видели их долгое время». Результаты команды тренер называет следствием работы, которая проводилась на протяжении долгих месяцев. А они впечатляющие: батутисты вернулись из Сочи с 11 медалями, при этом шесть из них – золотые, еще пять – серебряные.
В мужских соревнованиях равных белорусам не было. В командных состязаниях золото завоевали Иван Литвинович, Олег Рябцев, Владислав Гончаров и Алексей Дударев. В синхронных прыжках лучшими стали Олег Рябцев и Владислав Гончаров. В индивидуальных прыжках победу праздновал Рябцев, а Гончаров оказался вторым. Ольга Власова не скрывает: во время перерыва в состязаниях спортсмены трудились над усложнением своих программ, и усилия не прошли даром – коэффициенты сложности выросли. Женская команда на турнире в Сочи выступала не самым сильным составом. Анна Гончарова, напомним, полгода назад родила двойню, и сейчас постепенно возвращается к тренировкам, Мария Махаринская чемпионат Европы пропустила. Но в состав нашей команды вернулась самая опытная батутистка страны – Татьяна Петреня.
– Таня приступила к тренировкам в сентябре, – рассказывает Ольга Власова. – Во время подготовки к чемпионату Европы получила травму стопы – повредила связки. Боролась, но ей было сложновато; выдержала предварительный этап в индивидуальных прыжках, финал – в командных. После боль усиливалась, и мы решили снять Татьяну с соревнований. Сейчас займемся лечением.
В командных соревнованиях белоруски Екатерина Ершова, Татьяна Петреня, Виктория Куйдан и Полина Шедько завоевали серебро. В синхронных прыжках Ершова и Куйдан также стали вторыми. Еще пять медалей белорусские батутисты выиграли в юниорских соревнованиях. Золото – в мужских командных состязаниях, еще две медали высшего достоинства – в синхронных прыжках. Серебряные награды на счету команды девушек и Станислава Яскевича в индивидуальных прыжках. Медалей, убеждена Ольга Власова, у юниоров могло быть больше:
– Яскевич должен был быть первым, но стал только вторым, хотя сильнее соперников на две или даже три головы. В соревновательный момент не смог показать прыжки, которые готовил, вот и подарил медаль соперникам. Андрей Буйлов тоже должен был бороться за медаль, но в полуфинале упал и не вышел в финал. Там оказался Даниил Пшенко, который пока слабее. Как тренер, я видела, что мы должны были брать золото и серебро.
У юниоров следующий крупный международный старт в этом сезоне – первенство мира, которое состоится в Азербайджане в ноябре. Национальная команда продолжит подготовку к Олимпиаде. Пока у наших батутистов две лицензии в мужских соревнованиях, но уже в начале июня на турнире в Италии у наших спортсменов будет шанс увеличить их количество – в команде надеются на Марию Махаринскую. Завершившийся же в Сочи чемпионат Европы отборочного значения в преломлении на Олимпиаду в Токио не имел.
– У нас нет такого, чтобы я сказала, что на Олимпиаду поедет тот, кто лучше выступит на чемпионате. Сегодня спортсмен хорошо стартовал, но до Олимпийских игр еще много времени, и все решится во время подготовки к ним. В июле у нашей команды запланирован заключительный сбор, на котором проведем контрольные тренировки. На них и решится, кто поедет на Олимпиаду: те, кто будет лучше готов, – резюмировала Ольга Власова.
Фото: facebook.com/EuropeanGymnastics
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На чемпионате Европы белорусские батутисты завоевали 11 медалей
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