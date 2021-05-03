Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. На чемпионате Европы белорусские батутисты завоевали 11 медалей

На чемпионате Европы белорусские батутисты завоевали 11 медалей

На чемпионате Европы белорусские батутисты завоевали 11 медалей, но главный тренер нашей команды не спешит называть претендентов на поездку на Олимпиаду.


Белорусские батутисты триумфально выступили на чемпионате Европы в Сочи. Для спортсменов этот турнир стал первым международным стартом после этапа Кубка мира в азербайджанском Баку, который проходил еще в феврале прошлого года. Главный тренер нашей национальной команды Ольга Власова говорит: «Мы ехали в Сочи, чтобы выступать, готовили программы. Сложно было понимать, как тренировались спортсмены в других странах: мы не видели их долгое время». Результаты команды тренер называет следствием работы, которая проводилась на протяжении долгих месяцев. А они впечатляющие: батутисты вернулись из Сочи с 11 медалями, при этом шесть из них – золотые, еще пять – серебряные.

В мужских соревнованиях равных белорусам не было. В командных состязаниях золото завоевали Иван Литвинович, Олег Рябцев, Владислав Гончаров и Алексей Дударев. В синхронных прыжках лучшими стали Олег Рябцев и Владислав Гончаров. В индивидуальных прыжках победу праздновал Рябцев, а Гончаров оказался вторым. Ольга Власова не скрывает: во время перерыва в состязаниях спортсмены трудились над усложнением своих программ, и усилия не прошли даром – коэффициенты сложности выросли. Женская команда на турнире в Сочи выступала не самым сильным составом. Анна Гончарова, напомним, полгода назад родила двойню, и сейчас постепенно возвращается к тренировкам, Мария Махаринская чемпионат Европы пропустила. Но в состав нашей команды вернулась самая опытная батутистка страны – Татьяна Петреня.

– Таня приступила к тренировкам в сентябре, – рассказывает Ольга Власова. – Во время подготовки к чемпионату Европы получила травму стопы – повредила связки. Боролась, но ей было сложновато; выдержала предварительный этап в индивидуальных прыжках, финал – в командных. После боль усиливалась, и мы решили снять Татьяну с соревнований. Сейчас займемся лечением.


В командных соревнованиях белоруски Екатерина Ершова, Татьяна Петреня, Виктория Куйдан и Полина Шедько завоевали серебро. В синхронных прыжках Ершова и Куйдан также стали вторыми. Еще пять медалей белорусские батутисты выиграли в юниорских соревнованиях. Золото – в мужских командных состязаниях, еще две медали высшего достоинства – в синхронных прыжках. Серебряные награды на счету команды девушек и Станислава Яскевича в индивидуальных прыжках. Медалей, убеждена Ольга Власова, у юниоров могло быть больше:

– Яскевич должен был быть первым, но стал только вторым, хотя сильнее соперников на две или даже три головы. В соревновательный момент не смог показать прыжки, которые готовил, вот и подарил медаль соперникам. Андрей Буйлов тоже должен был бороться за медаль, но в полуфинале упал и не вышел в финал. Там оказался Даниил Пшенко, который пока слабее. Как тренер, я видела, что мы должны были брать золото и серебро.

У юниоров следующий крупный международный старт в этом сезоне – первенство мира, которое состоится в Азербайджане в ноябре. Национальная команда продолжит подготовку к Олимпиаде. Пока у наших батутистов две лицензии в мужских соревнованиях, но уже в начале июня на турнире в Италии у наших спортсменов будет шанс увеличить их количество – в команде надеются на Марию Махаринскую. Завершившийся же в Сочи чемпионат Европы отборочного значения в преломлении на Олимпиаду в Токио не имел.

– У нас нет такого, чтобы я сказала, что на Олимпиаду поедет тот, кто лучше выступит на чемпионате. Сегодня спортсмен хорошо стартовал, но до Олимпийских игр еще много времени, и все решится во время подготовки к ним. В июле у нашей команды запланирован заключительный сбор, на котором проведем контрольные тренировки. На них и решится, кто поедет на Олимпиаду: те, кто будет лучше готов, – резюмировала Ольга Власова.



Фото: facebook.com/EuropeanGymnastics
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Фотофакт. Живописные горные пейзажи Китая
Магазин на мусорном острове от Converse, коллаборация Valentino х Levi’s и детское ожерелье от Bottega Veneta: что нового произошло в моде за неделю
Автомобильное топливо подорожает с 4 мая
Фотофакт. Цветение гимнокалициума в шанхайском агропарке
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» и вышел на второе место в таблице РПЛ
Положительная динамика есть: лечение ребенка, которого на вертолете МЧС доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП, находится на контроле Президента
На чемпионате Европы белорусские батутисты завоевали 11 медалей
В Бресте представили нового главу областного УВД
Земля в иллюминаторе: топ-15 фактов о космосе
Жители Словакии потребовали провести референдум о досрочных парламентских выборах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Торжества на похоронах
«Уральские авиалинии» приступили к полетам в Национальный аэропорт Минск
Немецкий кабмин одобрил облегчение карантина для привитых от коронавируса и переболевших им
В Германии отменили «Октоберфест-2021»
Данилович: надо ежедневно доносить до широкой общественности лучший опыт национальных традиций, историческую правду
В Правительстве рассказали, как будет выглядеть белорусский павильон на Всемирной выставке "Экспо" в Дубае
В Воложинском районе будет временно ограничено движение по участку трассы М-6
Facebook объявит решение по делу о блокировке аккаунта Трампа 5 мая
Борисовчанин перевел мошенникам 10 965 рублей – возбуждено уголовное дело
Лукашенко поздравил национальную команду по прыжкам на батуте с триумфом на чемпионате Европы
В Волгограде простились с баскетболистками, погибшими в аварии на Ставрополье
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Женя, «Времечко» и Никита
В Северной Каролине продолжаются протесты из-за убийства правоохранителем афроамериканца
В ночь с 3 на 4 мая покупка билетов БЖД через систему ЕРИП будет недоступна
Хави Грасия уволен с поста главного тренера «Валенсии»
Водитель был пьян и уснул за рулем: завершено расследование смертельного ДТП под Мостами
В Гомеле пара перевела кибермошенникам 67 тысяч рублей
Умер актер из фильма «Весна на Заречной улице»
Анестезиолог-реаниматолог: есть примеры, когда пациенты месяцами были подключены к аппарату ИВЛ и затем возвращались к нормальной жизни
ТД «На Немиге» вновь открылся для покупателей
Ядерное топливо готово для начальной загрузки в реактор второго энергоблока БелАЭС
В Гомеле пожилой горожанин пострадал при готовке еды
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Два ума, две судьбы
В Шанхайском музее науки и техники идет последний показ пленочных научно-популярных фильмов
Порядка 120 сотрудников ОАО «Светлогорскхимволокно» получили первый компонент «Спутника V»
Звезда «Игры престолов» снимется в сериале о политическом скандале
В ГПК рассказали, что нужно гражданам для посещения приграничной территории в Радуницу
Открытая олимпиада по географии впервые пройдет в БГУ
Умер народный артист России Ефим Каменецкий
Вакцинированных туристов в ЕС не освободят от карантина и тестов
Дальнобойщик из Украины ввез на территорию Беларуси марихуану и был задержан
Парламент Армении не избрал Пашиняна премьер-министром
Беременная минчанка и ее знакомый задержаны за распространение наркотиков
мнение
Михаил КУЧКО
«Тишина» не выстрелила
В Ельском районе опрокинулся мотоблок, пострадал 11-летний мальчик-пассажир
Сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья – отвечает врач
Евросоюз может отменить ограничения на въезд в июне
Авторы
СКАНИРУЙТЕ