Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+9 oC
USD: 2.37
EUR: 2.63
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. На Брестчине некоторые хозяйства закончили сев ранних яровых

На Брестчине некоторые хозяйства закончили сев ранних яровых

Одним из первых в регионе сеять ранние яровые зерновые культуры завершило ОАО "Чернавчицы" Брестского района. Работы здесь выполнили примерно за декаду. Главный агроном хозяйства Андрей Гец сообщил, что кроме сева овса и зернобобовых полностью завершены подкормки озимых зерновых и рапса. На очереди кукуруза, сахарная свекла и другие культуры, агротехнические сроки сева которых еще не подошли. 






В ОАО "Городец-Агро" Кобринского района из ранних яровых осталось посеять только зернобобовые, под которые отвели 510 гектаров. В этом году хозяйство традиционно одним из первых на Брестчине вывело технику в поле. К середине марта ранние зерновые в основном посеяны. 

Первый заместитель директора сельхозпредприятия Николай Веренич пояснил, что овес разместили на 120, ячмень — на 330, пшеницу —  на 240 гектарах: 

— В ОАО "Экспериментальная база "Белоусовщина" Пружанского района приобрели элитные семена овса. Засеяли еще 40 гектаров для сортообновления. Купили также "элиту" ячменя. В основном же обеспечены собственными семенами. 


В "Городце-Агро" на севе яровых культур задействовано четыре высокопроизводительных посевных агрегата. Один из них приобрели совсем недавно, к началу ответственной кампании. Механизатор Николай Здитовецкий, которому доверили сеялку "Поттингер", ею очень доволен. Процесс полностью компьютеризирован. Кроме точечного высева семян "умная" машина дозированно вносит минеральные удобрения. Экономия на каждом гектаре получается существенная, качество заделки семян отменное. 


Всех участников посевной в хозяйстве обеспечивают горячим питанием. Обеды готовят в столовой Кобринского райпо, специальной машиной, в которой установлены сиденья и столик, доставляют на производственные участки. Механизаторы, водители, полеводы считают, что это очень практично и удобно. Подкрепиться с комфортом можно в любую погоду, а потом сразу же за работу. 

Директор ОАО "Городец-Агро" Иван Тетерук отметил, что наряду с темпами и качеством работ особое внимание уделяют правилам техники безопасности. Эти вопросы на постоянном контроле. 

Весь яровой клин на сельхозпредприятии превысит 4,5 тысячи гектаров. Предстоит посеять более трех тысяч гектаров кукурузы на силос и зерно, 295 гектаров сахарной свеклы. Под озимые отвели еще большие площади. 1311 гектаров зерновых, посеянных на зеленый корм, полностью подкормили минеральными удобрениями. До конца этой недели рассчитывают закончить подкормки на 3290 гектарах, которые планируют убрать на зерно, а также на 800 гектарах озимого рапса. 



С овсом и ячменем полностью рассчитались в КСУП "Племзавод "Дружба", ОАО "Остромичи", ОАО "Киселевцы" и других хозяйствах Кобринского района. В СПК "Восходящая Заря" приступили к севу яровой тритикале. Под эту культуру там отвели 400 гектаров, на трети из которых семена уже легли в почву. На Кобринщине ранние зерновые засеяны почти на половине площадей. 

С приходом в начале нынешней недели потепления активизировались полевые работы и в целом на Брестчине. Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виктор Безсилко рассказал, что в Брестском районе осталось посеять около четверти ранних яровых зерновых, в Ивановском и Малоритском — чуть больше трети. В области под этими культурами занято уже 43,4 тысячи гектаров — 39,4 процента от плана. По состоянию на 18 марта в хозяйствах подкормили 62,8 процента озимых зерновых и почти 70 процентов рапса. 

На снимках: сев яровых зерновых в ОАО "Городец-Агро" Кобринского района
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: КУРЕЦ Александр Николаевич
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В субботу стартует второй этап продаж билетов на «Славянский базар»
Студентка БГСХА установила четыре рекорда Беларуси по классическому пауэрлифтингу
Правительство временно запретило вывоз из Беларуси некоторых медицинских товаров
Торговля присоединяется к рекомендациям по соблюдению положений Доктрины продбезопасности
В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе — впервые в формате 4К
Ученые рассказали, как долго коронавирус живет на разных поверхностях
"Евровидение" отменили
В Могилеве менеджер турагентства отправляла своих клиентов в липовые туры за реальные деньги
Что происходит на российской границе после введения запрета на въезд иностранцев
Кочанова: коммуникация власти и населения крайне важна
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
В спину
Районный этап проекта «Во славу общей Победы!» прошел в Житковичском районе
Кочанова о коронавирусе: делается все, чтобы обезопасить людей
Профессор психологии рассказал, почему люди массово скупают туалетную бумагу
25 человек дозвонились на "прямую линию" с Кочановой
В БЖД рассказали, как будут ходить поезда в сообщении с Россией
Белорусы при возвращении транзитом через Москву должны вылететь домой в течение суток
На Брестчине некоторые хозяйства закончили сев ранних яровых
В России завершили расследование уголовного дела историка Соколова, убившего молодую сожительницу
В этом году в Брестской области построят 41 станцию обезжелезивания
Обновленные банкноты номиналом 20 и 50 рублей будут введены в обращение с 23 марта
блог
Татьяна СУЛИМОВА
Секретный код иммунитета
Авторы
СКАНИРУЙТЕ