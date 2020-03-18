На Брестчине некоторые хозяйства закончили сев ранних яровых

В ОАО "Городец-Агро" Кобринского района из ранних яровых осталось посеять только зернобобовые, под которые отвели 510 гектаров. В этом году хозяйство традиционно одним из первых на Брестчине вывело технику в поле. К середине марта ранние зерновые в основном посеяны.пояснил, что овес разместили на 120, ячмень — на 330, пшеницу — на 240 гектарах:В "Городце-Агро" на севе яровых культур задействовано четыре высокопроизводительных посевных агрегата. Один из них приобрели совсем недавно, к началу ответственной кампании. Механизатор Николай Здитовецкий, которому доверили сеялку "Поттингер", ею очень доволен. Процесс полностью компьютеризирован. Кроме точечного высева семян "умная" машина дозированно вносит минеральные удобрения. Экономия на каждом гектаре получается существенная, качество заделки семян отменное.Всех участников посевной в хозяйстве обеспечивают горячим питанием. Обеды готовят в столовой Кобринского райпо, специальной машиной, в которой установлены сиденья и столик, доставляют на производственные участки. Механизаторы, водители, полеводы считают, что это очень практично и удобно. Подкрепиться с комфортом можно в любую погоду, а потом сразу же за работу.отметил, что наряду с темпами и качеством работ особое внимание уделяют правилам техники безопасности. Эти вопросы на постоянном контроле.Весь яровой клин на сельхозпредприятии превысит 4,5 тысячи гектаров. Предстоит посеять более трех тысяч гектаров кукурузы на силос и зерно, 295 гектаров сахарной свеклы. Под озимые отвели еще большие площади. 1311 гектаров зерновых, посеянных на зеленый корм, полностью подкормили минеральными удобрениями. До конца этой недели рассчитывают закончить подкормки на 3290 гектарах, которые планируют убрать на зерно, а также на 800 гектарах озимого рапса.С овсом и ячменем полностью рассчитались в КСУП "Племзавод "Дружба", ОАО "Остромичи", ОАО "Киселевцы" и других хозяйствах Кобринского района. В СПК "Восходящая Заря" приступили к севу яровой тритикале. Под эту культуру там отвели 400 гектаров, на трети из которых семена уже легли в почву. На Кобринщине ранние зерновые засеяны почти на половине площадей.С приходом в начале нынешней недели потепления активизировались полевые работы и в целом на Брестчине.рассказал, что в Брестском районе осталось посеять около четверти ранних яровых зерновых, в Ивановском и Малоритском — чуть больше трети. В области под этими культурами занято уже 43,4 тысячи гектаров — 39,4 процента от плана. По состоянию на 18 марта в хозяйствах подкормили 62,8 процента озимых зерновых и почти 70 процентов рапса.На снимках: сев яровых зерновых в ОАО "Городец-Агро" Кобринского района