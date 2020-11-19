На базе Светлогорского ЦКК планируют наладить производство упаковочных видов бумаги. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» рассказал председатель концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько. По его словам, к этому располагает имеющееся там производство сульфатной беленой целлюлозы, которая является сырьем для бумажного производства.
Фото: БЕЛТА
– Предусматривается установка оборудования мощностью не менее 150 тысяч тонн бумаги в год. Это позволит на месте перерабатывать определенную часть целлюлозы и получать из нее конечный продукт, диверсифицировав производимую продуктовую линейку.
Также Михаил Касько сообщил, что на базе Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» завершается строительство производства мелованных и немелованных видов картона мощностью 200 тысяч тонн в год.
– Это производство позволит сократить импорт данной продукции и обеспечить в полной мере потребности в упаковке пищевой, легкой, медицинской и полиграфической промышленности Республики Беларусь. Безусловно, значительная часть (порядка 80 процентов) картона будет экспортироваться.
Председатель концерна проинформировал, что на заводе газетной бумаги завершается проект по созданию производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов мощностью 30 тысяч тонн в год.
– Это бумага, которая используется в производстве ламинированных древесных плит, поэтому она будет востребована как нашими плитными заводами, так и зарубежными производителями. Планируется, что порядка 75 процентов бумаги-основы будет экспортироваться.
Полная версия интервью с председателем концерна «Беллесбумпром» Михаилом Касько выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.
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На базе Светлогорского ЦКК планируют наладить производство упаковочных видов бумаги
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