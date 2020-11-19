На базе Светлогорского ЦКК планируют наладить производство упаковочных видов бумаги

Фото:

БЕЛТА

Также Михаил Касько сообщил, что на базе Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» завершается строительство производства мелованных и немелованных видов картона мощностью 200 тысяч тонн в год.Председатель концерна проинформировал, что на заводе газетной бумаги завершается проект по созданию производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов мощностью 30 тысяч тонн в год.Полная версия интервью с председателем концерна «Беллесбумпром» Михаилом Касько выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.