На 2 сентября объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

Во второй день календарной осени будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории дожди, по Брестской и Гродненской областям местами грозы и сильные дожди. Днем по западной половине Беларуси кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный 4–9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +12…+18 °С, а днем – +19…+25 °С, по юго-восточной половине – +26…+31 °С.В четверг, 3 сентября, облачно с прояснениями. Главным образом в центральных, а днем и в восточных районах прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +12…+19 °С, в юго-западных районах – +8…+11 °С, а днем ожидается +18…+24 °С, по юго-востоку – +25…+29 °С.В пятницу, 4 сентября, будет опять же облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Ночью будет +7…+14 °С, по юго-востоку – до +18 °С, а днем синоптики обещают +18…+24 °С.