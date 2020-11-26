Сегодня в режиме видео-конференц-связи пообщались председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщается на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.
Собеседники обсудили актуальные вопросы евразийской интеграции. Уточнены позиции по отдельным пунктам повестки дня предстоящего Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря текущего года.
Фото: eurasiancommission.org
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Мясникович обсудил с президентом Казахстана повестку предстоящего Высшего Евразийского экономического совета
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