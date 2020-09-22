Сегодня состоялась встреча председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщается на официальном сайте ЕЭК.
Стороны обсудили актуальные вопросы функционирования ЕАЭС, перспективные направления дальнейшего углубления интеграционных процессов, а также международную деятельность Евразийского экономического союза.
Собеседники с удовлетворением отметили заинтересованность третьих стран и объединений в налаживании сотрудничества с ЕАЭС, что отражает его возрастающее значение в глобальной системе экономических отношений.
Фото: ЕЭК
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Мясникович и Лавров отметили рост значения ЕАЭС в глобальной системе экономических отношений
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