Экономики стран ЕАЭС демонстрируют уверенный рост. Об этом заявил журналистам председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. По его словам, это результат консолидации усилий стран союза.
– В первом квартале этого года экономики наших стран демонстрируют достаточно уверенный рост. В первую очередь в обрабатывающей промышленности. Мы имеем хорошие показатели в Беларуси, Казахстане, России по сравнению с уровнем прошлого года. И это говорит о том, что консолидация усилий, взаимная дополняемость друг друга позволяет преодолевать непростые вещи. Экономики выходят из сложной ситуации, особенно это касается последствий пандемии COVID-19. Сельское хозяйство демонстрирует неплохие показатели экономического роста. А это вопросы продовольственной безопасности.
Михаил Мясникович выразил уверенность, что все прописанные в стратегических направлениях развития евразийской интеграции до 2025 года приоритетные задачи будут выполнены.
– Экономики наших пяти государств действительно развиваются достаточно успешно. И я думаю, что те задачи, которые мы сформулировали во исполнение политической воли глав государств и которые отражены в подписанных ими в декабре прошлого года Стратегических направлениях развития евразийской интеграции до 2025 года, будут выполнены. Хотя 2020 год не позволил выйти на нужные показатели, поэтому придется добавлять в оставшиеся четыре года.
Фото: БЕЛТА
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Мясникович: экономики стран ЕАЭС демонстрируют уверенный рост
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