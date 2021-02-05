Евразийская экономическая комиссия прогнозирует в 2021 году рост экономик стран ЕАЭС на уровне 3,2%. Об этом заявил журналистам по итогам прошедшего в Алматы заседания Евразийского межправительственного совета председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
- Одобрен доклад по макроэкономическому анализу и соответствующие предложения. По предварительным данным, у нас по итогам 2020-го года ожидается некоторое снижение ВВП, уточненные данные будут несколько позднее, но пока это оценивается в 3,9 процентов. Но вместе с тем те прогнозы, которые сделала комиссия, говорят, что у нас 2021 год будет достаточно успешным, и мы ожидаем роста экономик стран нашего союза не менее чем 3,2 процентов.
Что касается итогов прошедшего заседания Евразийского межправсовета, то по словам Михаила Мясниковича, приняты важные и знаковые решения для экономики ЕАЭС.
- Это обеспечение сырьем предприятий металлургической промышленности, координация работы племенного животноводства и многие другие, которые дают хороший задел на перспективу. Важны решения, которые касаются защиты внутреннего рынка. Это и подходы по формированию электронных паспортов транспортных средств, антидемпинговые, ответные меры и, конечно, вопросы перспективного развития, - резюмировал председатель Коллегии ЕЭК.
Фото: БЕЛТА
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Мясникович: ЕЭК прогнозирует в 2021 году рост экономик стран ЕАЭС на уровне 3,2 процентов
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