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  2. Мясников назвал смертельную ошибку при инфаркте

Мясников назвал смертельную ошибку при инфаркте

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1"  указал на опасность приема нитроглицерина при инфаркте. 


Медик рассказал, что после приступа из препаратов, которые способны разжижать кровь, больному можно дать только аспирин.

– Не нитроглицерин, который может убить человека, потому что у него может упасть давление, – объяснил Мясников.

Врач порекомендовал при инфаркте сразу же вызвать пациенту скорую помощь. 

– Помните: у вас есть 2 часа. 120 минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе, – сказал он.

Мясников также добавил, что во время ожидания бригады скорой помощи больной должен находиться в удобном сидячем или лежачем положении. 

Фото: РИА Новости
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