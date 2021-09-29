Мясников назвал смертельную ошибку при инфаркте

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" указал на опасность приема нитроглицерина при инфаркте.
Медик рассказал, что после приступа из препаратов, которые способны разжижать кровь, больному можно дать только аспирин.
– Не нитроглицерин, который может убить человека, потому что у него может упасть давление, – объяснил Мясников.
Врач порекомендовал при инфаркте сразу же вызвать пациенту скорую помощь.
– Помните: у вас есть 2 часа. 120 минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе, – сказал он.
Мясников также добавил, что во время ожидания бригады скорой помощи больной должен находиться в удобном сидячем или лежачем положении.
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