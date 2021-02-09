Рыбий жир содержит в составе полиненасыщенную кислоту омега-3. Полезное вещество встречается и в других продуктах животного и растительного мира. Однако максимальная концентрация наблюдается именно в рыбьем жире. Омега-3 является лучшим средством для профилактики многих заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам медика, в настоящий момент многие ставят под сомнение эффективность омега-3, которая используется в капсулах для предотвращения определенных заболеваний, в том числе рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Даже существуют определенные исследования, опровергающие пользу рыбьего жира. Однако Александр Мясников с таким мнением не согласен.
– На самом деле? лучше питаться морепродуктами и рыбой, но если человек не выносит запаха данных продуктов, то рыбий жир – разумная альтернатива. Это лучше, чем ничего, – резюмировал врач.
Фото: pixabay.com
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Мясников назвал лучшее средство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
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