Как оживить белорусский футбол? Варианты искали участники совместной коллегии Министерства спорта и федерации футбола

За белорусский футбол наконец-то взялись всерьез! Сегодня в зале заседаний Национального олимпийского комитета состоялось совместное заседание коллегии Министерства спорта и Ассоциации «Белорусская федерация футбола». Вопрос на повестке дня стоял один: как жить дальше?







«Уровень, на который скатился наш футбол – бардак и болото». Возможно, кому-то слова министра спорта Сергея Ковальчука показались чересчур жесткими, но в них не было желания задеть и обидеть, а звучала лишь констатация печального факта: белорусский футбол зашел в тупик и уперся в стену. Полный провал в результатах сборной по всем возрастам, безобразное выступление клубов на европейской арене, скандалы с договорными матчами, падение зрительского интереса и так далее – перечислять можно долго. Положение дел можно охарактеризовать одной емкой фразой: хуже некуда! Но при этом футбол долго был и до сего момента оставался самым финансово обласканным в стране видом спорта – государственных средств на его развитие каждый год выделялось намного больше, чем другим, гораздо более успешным дисциплинам. И с этим дисбалансом давно назрела необходимость что-то делать.











Понять суть ситуации хорошо поможет простая метафора. Представьте себе картину. Безбрежный океан. Полнейший штиль. Жарит солнце. На волнах качается лодка, а в ней - 50 спасшихся счастливцев, которые загрузились в шлюпку после крушения лайнера. Паек строго регламентирован и расходовать его нужно крайне рачительно. Бережно. Аккуратно. И 49 присутствующих честно делят на всех провизию, довольствуясь малым. А один, нагло вытянув ноги и заняв половину лодки, каждый раз щедро, не жалея и не думая о товарищах, отламывает себе огромный ломоть, намазывает его маслом и лопает за обе щеки, запивая отменным бургундским. Можно ли такую ситуацию назвать нормальной и справедливой? Вряд ли. А между тем долгие годы наш футбол и остальные виды спорта существовали почему-то именно в этой фантасмагорической системе координат. Не будем голословными: из бюджета Минской области, например, который выделяется на развитие спорта в регионе, 50 процентов средств ежегодно уходило на футбол! Тогда как видов спорта – 47! То есть один ел от пуза и ни о чем не думал, а остальные делили оставшиеся крохи.





Пути выхода из создавшейся ситуации решили искать сообща. На коллегии присутствовали представители всех клубов высшей лиги, члены АБФФ и Министерства спорта. Согласились, что все это время наш футбол существовал, как бог пошлет на душу, жили как голь перекатная, совершенно не думая о перспективах, заботясь только о дне сегодняшнем: получили, проели и снова получили. Общей концепции развития не выработали, дорожной карты нет. О детском футболе в основном только разговоры, внимание к нему по-прежнему опосредованное – по остаточному принципу, хотя это краеугольный камень развития всего вида спорта. О чем говорить, если в прошедшем чемпионате страны команды высшей лиги в своих составах задействовали рекордное количество легионеров – 172! Мастеров экстра-класса среди них, конечно, не было - в основном исполнители очень средненькие, а ведь они занимают места молодых белорусских ребят, которые могли бы расти и развиваться. И проедают бюджетные средства. Целесообразное ли это использование средств? Нет! Скорее это живая иллюстрация к известному роману Ильфа и Петрова «12 стульев». Помните обед во 2-м доме Старсобеса, где вместо старушек за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич? «Ни возрастом, ни полом они не гармонировали с задачами социального обеспечения, но молодые люди не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах и крали в доме все, что не успевал украсть Альхен. Паша Эмильевич мог слопать в один присест пять фунтов тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь дом без обеда». Кстати, хотите вопрос на засыпку? Какой клуб высшей лиги имел в прошлом году в своем составе наибольшее число заявленных иностранцев? Ответ убивает наповал: «Энергетик-РЦОР-БГУ» - 19! Семь из них при этом ни разу так и не вышли на поле! Удивительно и странно: система РЦОР на то и рассчитана, чтобы растить и развивать свои молодые таланты, но вместо этого в клубе живут и радуются два десятка легионеров. Какая польза от этого белорусскому футболу? А ведь футбол в Беларуси – самый массовый вид спорта, которым занимается 23 000 человек. Это почти 15 процентов от всех занимающих в Беларуси спортом детей. На втором месте, к слову, легкая атлетика – 20 000, на третьем плавание – 12 000.

И таких вопросов очень много. Все шишки сегодня сыплются на нынешнее руководство АБФФ (Владимира Базанова и Юрия Вергейчика), хотя они в данной ситуации не виновники, а скорее заложники ситуации – крутятся, как два ужа на сковородке, пытаются переломить сложившуюся систему, но дело это не одного дня. Очень тяжело двинуть вперед воз, который врос в землю, потому что предшественники не просто не пытались смазать у этой телеги колеса, а даже выпрягли лошадей – футбол был вещью в себе и жил по своим законам. Этакое государство в государстве. Гонора и амбиций хватало на десятерых, а результат оказался нулевым. В 2003 году сборная Беларуси занимала 90-е место в рейтинге ФИФА, сейчас мы идем на 88-м. Движения вперед никакого, а если посчитать, сколько в футбол за это время было вбухано средств, можно взяться за голову. Суммы на коллегии озвучивались, мы их приводить не станем, но поверьте на слово: сумасшедшие деньги! Ведь поэтому в том числе и возник в нынешнее межсезонье вопрос с выездом наших клубов на зарубежные сборы (эту тему мы подробно разберем в ближайших номерах). Ограничение и строгое согласование с Министерством спорта – это ария из той же оперы: бюджет одного такого двухнедельного сбора (скажем, в ОАЭ) тянет на годовой бюджет клуба первой лиги и исчисляется цифрой с пятью нулями в долларовом эквиваленте! Риторический вопрос: не лучше ли вложить их в детско-юношеский футбол?

С нынешнего года футбол выведен из числа приоритетных видов спорта - доигрались. Это значит, что государственная поддержка уменьшится на 70 процентов. Справедливо? Вполне. Что посеяли, то и пожали. Некоторые футбольные деятели такое положение дел восприняли как оскорбление, хотя гораздо более честной и конструктивной видится в данных обстоятельствах другая позиция: принять новые правила, посмотреть на ситуацию трезво, засучить рукава и всем миром взяться за дело. Обижаться игрокам и всей футбольной общественности не на кого, кроме как на самих себя. Шансов проявить себя и выйти в люди им давалось миллион, но ни один из них не был использован. Не в коня оказался корм. А потому и ремень нынче нужно затянуть гораздо туже.

С 2021-го белорусский футбол будет жить в других условиях и по другим правилам. Взятыми не с потолка, а из реальной жизни. Как сказал Сергей Ковальчук, нужно потерпеть и перезагрузиться, опуститься к детям, детально разработать концепцию развития и план выхода из кризиса. Не витать в облаках и не строить воздушные замки, а думать и действовать. Осталось ощущение, что участники коллегии друг друга поняли и услышали. Дорога начинается с шага и он, кажется, на пути к выходу из глубокого кризиса был сделан.

s_kanashyts@sb.by