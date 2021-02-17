МВД прокомментировало обыски у активистов незарегистрированных организаций и БАЖ

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БЕЛТА

По решению Верховного Суда в 2003 году правозащитный центр "Весна" лишен госрегистрации в связи с неоднократным нарушением законодательства. Члены этой структуры преследуют цель политических изменений, освобождения обвиняемых и задержанных в ходе протестов, а также информируют население о якобы незаконных действиях со стороны правоохранительных и судебных органов.Во время следственных действий изъяты деньги в различной валюте (более $ 80 тыс. в эквиваленте), документы на получение иностранных грантов и сотни квитанций на оплату штрафов физических лиц и юридических услуг, протестная литература и материалы о формах и методах противодействия сотрудникам милиции, в том числе насильственного характера. Обнаружены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (растяжки, баннеры, флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи псевдорепрессированным, а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах.Среди изъятого, предположительно, наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет (направлены на экспертизу), а также офисная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, накопители информации, фото- и видеотехника, банковские карты, в том числе зарубежных банков.Поводом к проведению масштабных обысков стали результаты оперативно-разыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в Беларуси. По информации ГУБОПиК, они не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности.Изъятые предметы, вещи и ценности направлены в Следственный комитет.