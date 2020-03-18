МВД для противодействия домашнему насилию прорабатывает изменения в законодательство

Правоохранители отмечают, что домашнее насилие несет серьезные криминогенные риски, является угрозой для отдельных граждан и для общества в целом. Ежесуточно в милицию поступает в среднем 230 сообщений о насилии в отношении членов семьи, за год — более 90 тыс. К административной ответственности в прошлом году привлечено свыше 50 тыс. граждан, к уголовной — около 2,5 тыс. При этом близкими совершается каждое третье убийство и нанесение тяжелых травм., — констатировал. —По мнению МВД, необходимость урегулирования и дальнейшего совершенствования законодательства по противодействию домашнему насилию очевидна. Имеющиеся предложения и инициативы сейчас прорабатываются при подготовке законопроекта "Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений".Часто супруги после развода живут под одной крышей и происходят конфликты. Либо живущие отдельно дети приходят в гости к родителям и выясняют отношения. В подобных случаях у сотрудников милиции нет оснований для мер профилактики к агрессору, в том числе нельзя применить защитное предписание. Законодательство не относит к членам семьи бывших супругов и сожителей, тех, кто не ведет общее хозяйство.Сегодня для вынесения защитного предписания требуется, чтобы человек уже состоял на профилактическом учете или имел объявленное в течение года официальное предупреждение за насилие в семье. Кроме того, требуется наличие вынесенного судом постановления по делу об административном правонарушении., — отметили в МВД.Скандалисты в порыве злости могут использовать и оружие., — подчеркнули в МВД.МВД также предлагает дополнить перечень мер индивидуальной профилактики коррекционной программой, определить порядок и механизм психологической работы с агрессорами. Потому что законодательных рычагов, которые обязали бы посещать их данные программы, пока нет.Кроме того, по словам Олега Каразея, пока не определен государственный орган для координации деятельности по предупреждению насилия в семье. Отсутствует система комплексного взаимодействия между разными ведомствами при реагировании на такие факты и оказании помощи пострадавшим.