МВД будет предоставлять данные о задержанных через "горячую линию"

МВД запускает работу "горячей линии", через которую будет информировать граждан о местонахождении лиц, задержанных за участие в несанкционированных мероприятиях, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

– В 14.00 в МВД Беларуси открывается "горячая линия", по телефонам которой можно узнать о местонахождении граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по стране. Можно оставить контактную информацию для обратной связи в случае, если гражданина нет в списках, – пояснила Ольга Чемоданова.

Телефоны для уточнения информации:

по Минску - (017) 218-73-92, 218-73-40, 239-43-84;

по Брестской области - (0162) 20-55-87;

по Витебской области - (0212) 24-03-29;

по Гомельской области - (0232) 96-74-47;

по Гродненской области - (0152) 79-72-20, 102;

по Минской области - (01795) 5-24-32, 102;

по Могилевской области: 102.

Также МВД призывает следить за обновлением информации о контактных телефонах в Telegram-канале, на сайте министерства и в социальных сетях.