Мужчину приговорили к 13 годам колонии за покушение на убийство милиционера

Это произошло днем 30 августа 2020 года на одной из городских улиц.– прокомментировали в УВД Минщины.Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка, а также сопротивлении сотруднику милиции, сопряженном с применением насилия. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с принудительным лечением от хронического алкоголизма. Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.Помимо этого, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации причиненного морального вреда. Двум милиционерам осужденный должен выплатить в общей сложности BYN 5 тыс. – часть этих средств сотрудники милиции собираются направить на благотворительность.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.