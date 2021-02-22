Минский областной суд вынес решение по делу 61-летнего жителя Молодечно, обвиняемого в покушении на убийство милиционера и насилии в отношении сотрудника РОВД, сообщает УВД Миноблисполкома.
Это произошло днем 30 августа 2020 года на одной из городских улиц.
– Сотрудники милиции возвращались с вызова в райотдел и обратили внимание на гражданина, который показывал непристойные жесты. Поведение мужчины указывало на то, что он был нетрезв. Когда правоохранители остановились для разбирательства, нарушитель порядка достал два ножа и набросился на милиционеров. Одному из сотрудников были причинены телесные повреждения в виде колотой раны в затылочной области, второму – резаной раны голени. Как показало медосвидетельствование, в выдыхаемом воздухе у мужчины было 3 промилле алкоголя, – прокомментировали в УВД Минщины.
Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка, а также сопротивлении сотруднику милиции, сопряженном с применением насилия. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с принудительным лечением от хронического алкоголизма. Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.
Помимо этого, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации причиненного морального вреда. Двум милиционерам осужденный должен выплатить в общей сложности BYN 5 тыс. – часть этих средств сотрудники милиции собираются направить на благотворительность.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Мужчину приговорили к 13 годам колонии за покушение на убийство милиционера
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