Злоумышленник, захвативший в заложники двух сотрудников банка в Тюмени и угрожавший "опасным предметом" в сумке, задержан, передает РИА Новости.
Напомним, что в Тюмени в банке, расположенном в офисе на первом этаже многоквартирного дома, мужчина удерживал двоих человек, угрожал "опасным предметом", который якобы находился у него в сумке, и требовал деньги.
Фото: pixabay.com
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Мужчина, захвативший отделение банка в Тюмени, задержан
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