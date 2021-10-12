Мужчина утонул в мелиоративном канале под Брестом

Днем в понедельник очевидец сообщил правоохранительным органам, что в мелиоративном канале возле деревни Ковердяки утонул мужчина. Около четырех часов дня спасатели извлекли тело из воды. Им оказался местный житель 1960 года рождения, рабочий одного из районных предприятий.Насильственных признаков смерти на теле погибшего не обнаружено. Начата проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.