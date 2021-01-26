«Мускулистые» корсеты и золотые зубы в коллекции Schiaparelli Haute Couture

В понедельник, 25 января, в Париже стартовала Неделя высокой моды. Право первым представить свою коллекцию получил французский модный дом Schiaparelli. И не случайно, так как то, что подарил нашему глазу креативный директор бренда Дэниел Розберри, может восхитить на несколько месяцев уж точно. Об идеях, вдохновении и деталях коллекции – в нашем материале.
В период своей работы основательница модного дома Эльза Скиапарелли задала планку на сюрреализм. Она заставляла содрогаться от одного вида своих творений еще задолго до Instagram и связанной с ним необходимости удивлять – чего только стоили ее невообразимые платья-скелеты и шляпки-туфельки. Собственно, это и предопределило направление стиля бренда Schiaparelli.
В настоящее время Розберри бережно чтит традиции своей легендарной предшественницы, и каждая его последующая коллекция для модного дома раскрывается все смелее и смелее.
На этот раз в коллекции Haute Couture традиционную сюрреалистичную эстетику модельер очень тонко интегрировал в актуальный модный и социальный нарратив – неофеминизм и произрастающую из него тенденцию power-dressing.
Об этом можно судить, глядя на «мускулистые» литые корсеты и сумки с кубиками пресса, которые отсылают нас к мужским античным статуям богов, а платье оттенка экрю с пышным воротом и контрастный наряд с драпировкой у бедер – к статуе богини Афродиты.
В кутюрной коллекции огромные серьги плавно переходят в полноценное платье, а Дева Мария представлена в современном прочтении с золотым младенцем на руках. Причем это далеко не все золото, которое есть у Schiaparelli.
Знаковые аксессуары огромных размеров в виде маски, колец-накладок с длинными золотыми ногтями, сумочек в виде замков и украшения в виде золотых зубов.
Обладатели подтянутого телосложения обязательно оценят платье-зебру из 200 тысяч кристаллов Swarovski.
Также для нового сезона бренда характерны пышные банты, жемчужная вышивка, оборки цвета фуксии.
Кроме того, Розберри намекает на традиционно роскошные силуэты и цвета – вроде блузы или пышной вечерней накидки с гипертрофированными тяжелыми рукавами.
Фото: schiaparelli.com
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«Мускулистые» корсеты и золотые зубы в коллекции Schiaparelli Haute Couture
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