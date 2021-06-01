Минский тракторный завод представит более 20 единиц техники на международной специализированной выставке "Белагро-2021", которая пройдет с 1 по 5 июня в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень". Такая информация размещена на сайте предприятия.
Фото из архива
Заместитель начальника управления протокола и рекламы маркетинг-центра ОАО "МТЗ" Сергей Петухов рассказал, что в экспозиции Минского тракторного завода более 20 единиц техники, в том числе 15 тракторов и три мини-трактора. Будут представлены как серийные модели, так и машины, которые только готовятся выйти в серию.
Премьера выставки – опытный образец модели BELARUS-2022.4 с двигателем Cummins мощностью 210 л.с. На трактор установлена система автоматического подруливания, которая применяется в системах точного земледелия. В память бортового компьютера закладывается карта поля. Первый проход тракторист делает сам, второй и последующий система отсчитывает от пройденного следа и автоматически направляет трактор по точно заданной траектории уже без участия водителя.
В пресс-службе отметили, что среди представленных на "Белагро-2021" тракторов три модернизированные "восемьдесят двойки": с отвалом ОСИГ-25, погрузчиками ПМ-10М и Stoll.
Также гости выставки смогут увидеть тракторы BELARUS-3525 с дисками и рамой черного цвета в агрегате с восьмикорпусным плугом и BELARUS-4522 в новом дизайне и с широкими колесами. Мощность моделей – 350 л.с и 450 л.с. соответственно.
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МТЗ представит на "Белагро" более 20 единиц техники
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