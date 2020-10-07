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МТЗ представил новинки техники на «Агросалоне» в Москве

Минский тракторный завод принимает участие в Международной специализированной выставке сельскохозяйственной техники «Агросалон-2020», которая накануне открылась в российской столице. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.


– В экспозиции МТЗ  – шесть моделей мощностью от 9 до 450 л.с., ориентированных на продажу на российском рынке. Каждая из них модернизирована в той или иной степени. Мы слышим и учитываем мнения потребителей и совершенствуем свои модели в соответствии с их пожеланиями, – рассказал генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк. Так, из новинок для самого мощного в линейке МТЗ трактора BELARUS-4522 – оснащение широкопрофильными шинами, способными выдержать повышенную нагрузку. Сейчас эта модель проходит сертификационные испытания.


Новацией модели BELARUS-1025.4 является двигатель «Камминз» российского производства. «Изначально у этой модели силовая установка Минского моторного завода. Но мы пошли дальше и установили двигатель нового технического уровня, более «тяговитый». Таким образом, мы не только модернизировали эту модель, но и увеличили уровень локализации, что важно для продаж на российском рынке. Также мы показали, что можем устанавливать ту силовую установку, которую предпочтет потребитель», – отметил главный конструктор ОАО «МТЗ» Андрей Стасилевич.

Также двигатель «Камминз» установлен на тракторе BELARUS-2022.4. По словам начальника управления конструкторско-экспериментальных работ № 1 ОАО «МТЗ» Юрия Козловского, у этой модели передний мост, усиленный большими колесами, кабина с улучшенной обзорностью, система климат-контроля, сидение с пневмоподвеской, дистанционное управление зеркалами, система мультимедиа. Моторный отсек оснащен системой охлаждения для любых климатических условий.


Наибольшей трансформации подвергся BELARUS-82.3. «Легендарная модель модернизирована по всем направлениям. На машину установлен двигатель экологической ступени Stage II, глушитель по стойке кабины. Но главная новация в трансмиссии: в ней появилась гидросистема, управляющая приводом ВОМ и ПВМ. Это повысило надежность трактора, а также увеличило ресурс узла и модели в целом», – отметил начальник конструкторского бюро общей компоновки тракторов мощностью 60–120 л.с. ОАО «МТЗ» Анатолий Шевцов. По его словам, в обновленной модели старые рычажные органы управления заменены на кнопочные. «Это опять-таки большой плюс для оператора: меньше рычагов – удобнее работать. Кабина оснащена сварной передней стенкой и вклеенными стеклами, что повысило ее прочность и герметичность. Мы услышали трактористов и постарались сделать все возможное для улучшения условий их работы», – подчеркнул Анатолий Шевцов. В частности, кабина оснащена комфортабельным сиденьем, по заказу его можно дооснастить пневмоподвеской. В базовой комплектации есть кондиционер, на трактор может быть установлена система климат-контроля.

Сейчас ведутся работы по освоению производства, завершается подготовительная стадия. «В ближайшее время будет собрана установочная серия. После уточнения нюансов технологии сборки машина будет запущена в серию. Планируется, что это будет в первом квартале 2021 года», – сказал Анатолий Шевцов.


BELARUS-1222.3 пришел на смену популярной 1221-й модели мощностью 130 л.с. Новинка сохранила все лучшие качества предшественника, но при этом получила несколько новых конструктивных решений, узлов и агрегатов. Главная новация – новая комфортабельная кабина с панорамными стеклами. В ней больше места для оператора, улучшенная эргономика постов управления. Также у модели моторный отсек с двигателем, который соответствует перспективным требованиям по экологии ТР ТС с эффективной системой охлаждения для различных условий эксплуатации; надежная трансмиссия с дисковым ВОМ; автоматическое включение ПВМ и блокировки дифференциала; навесное устройство с электрогидравлическим управлением, позволяющим настраивать различные режимы работы с агрегатами. В сентябре началось серийное производство этого трактора.

И, наконец, малогабаритный трактор BELARUS-132МТ. «Это модернизация популярной 152-й модели с измененным постом управления и дизельным двигателем Kohler, что является новинкой на нашем рынке. До этого были только бензиновые силовые установки. Двигатель Kohler сертифицирован в Евросоюзе по экологическим нормам Stage V», – отметил начальник конструкторского бюро малогабаритной техники мощностью 5–60 л.с. Алексей Жук. По его словам, более дорогой дизельный двигатель дешевле в последующей эксплуатации, у него лучше характеристики по крутящему моменту. Кроме того, в модели изменено управление трансмиссией и гидросистемой для большего удобства оператора. «Мы будем производить и дизельный, и бензиновый варианты, а потребитель будет выбирать. Интересно, что некоторые пользователи рассматривают этот трактор как квадроцикл. И действительно: он может ехать по пересеченной местности, заезжать, куда надо, и выезжать оттуда», – пояснил Алексей Жук. Первые образцы BELARUS-132МТ уже собраны и проходят испытания на Сморгонском агрегатном заводе на подсобных работах в реальных условиях. Планируется, что на конвейер он станет уже в следующем году.


«Агросалон» – центральная в России отраслевая площадка для демонстрации инновационных технических и технологических решений в агропромышленном комплексе. Проводится крупнейшими профессиональными объединениями сельхозмашиностроителей России и Германии – Ассоциациями «Росспецмаш» и VDMA Landtecknik. Проходит один раз в два года. Это позволяет участникам уделить больше внимания подготовке к выставке, а посетителям увидеть и оценить новейшие технические достижения и последние инновационные разработки.

Фото: МТЗ
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