Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Московский ЦСКА уступил «Вольфсбергу» и лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги Европы

Московский ЦСКА уступил «Вольфсбергу» и лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги Европы

В пятом туре группового раунда футбольной Лиги Европы московский ЦСКА, возглавляемый белорусским специалистом Виктором Гончаренко, проиграл дома австрийскому «Вольфсбергу» – 0:1, после чего утратил шансы на попадание в плей-офф второго по значимости еврокубка. 


Чтобы сохранить перспективу попадания в 1/16 финала ЛЕ, независимо от исхода параллельной игры между нидерландским «Фейеноордом» и хорватским «Динамо», москвичи обязаны были выигрывать. Но они даже ничьей, оставлявшей призрачные шансы на продолжение борьбы, не добились. 

Единственный мяч на 22-й минуте забил Дарио Визингер, который нанес блестящий дальний удар в самую «девятку» ворот Игоря Акинфеева.


ЦСКА имел некоторое преимущество, что отразилось на большинстве статистических показателей: процент владения мячом – 58 на 42, удары – 15:13, угловые – 7:6. Но контратаки гостей были, пожалуй, даже опаснее позиционного наступления москвичей. И потому стоит признать, что исход игры закономерен.




Во второй встрече этой группы загребское «Динамо» весьма неожиданно обыграло на выезде «Фейеноорд» – 2:0, благодаря чему досрочно забронировало за собой первое место в группе «K» (11 очков). Далее последовательно идут «Вольфсберг» (7), «Фейеноорд» (5) и ЦСКА (3).

Остальные матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы, завершившиеся к настоящему моменту, принесли такие результаты: АЕК – «Брага» – 2:4, «Антверпен» – «Лудогорец» – 3:1, «Гент» – «Слован» (Либерец) – 1:2, «Заря» – «Лестер» – 1:0, «Карабах» – «Маккаби» (Тель-Авив) – 1:1, ЛАСК – «Тоттенхэм» – 3:3, «Лилль» – «Спарта» (Прага) – 2:1, «Милан» – «Селтик» – 4:2, «Свасспор» – «Вильярреал» – 0:1, «Црвена Звезда» – «Хоффенхайм» – 0:0.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Гороскоп на 5 декабря
Московский ЦСКА уступил «Вольфсбергу» и лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги Европы
Картина коронавируса в мире - более 591 тыс. случаев заражения за сутки
«Мешков Брест» обыграл «Эльверум» в гандбольной Лиге чемпионов
Хоккеисты "Юности" одержали победу над "Неманом" в матче чемпионата Беларуси
Более десяти видов пособий, бесплатные лекарства до 18 лет, дополнительный выходной, социальная передышка — какую поддержку получают семьи, воспитывающие детей с инвалидностью
Гандболистки Германии победили румынок на старте женского ЧЕ
Минское «Динамо» победило ЦСКА в гостевом матче чемпионата КХЛ
Журнал Time впервые выбрал "Ребенка года"
200 000 сладких подарков, 80 елочных ярмарок, рождественская ярмарка: как Минск готовится к Новому году
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
IT и IQ
Льготный кредит на строительство, адресная субсидия на реконструкцию и бесплатный земельный участок: как государство помогает многодетным семьям с индивидуальным жильем
Перспективы поставок белорусской нефтехимической продукции на турецкий рынок наметили в Стамбуле
Как будем платить дорожный сбор: Правительство и депутаты ищут развязку в затянувшемся вопросе
Юлианна Караулова похвасталась идеальным прессом - фанаты не нашли ни грамма жира
Четыре человека погибли при взрыве химического резервуара возле Бристоля
Алена Ланская: «Чтобы изменить общество, надо начать с себя»
В Нетании посол Беларуси принял участие в возложении венков к монументу Победы Красной армии
Диалоговые площадки позволяют молодежи обсудить острые вопросы и выразить точку зрения - мнение
Алейник обсудил с послом Индии подготовку визитов на высшем и высоком уровнях
Глаза старых мышей впервые омолодили и избавили их от глаукомы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Напрасные слова
Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки
Посты в Facebook и Instagram с дезинформацией о вакцине от коронавируса будут удалять
За хулиганство возле избирательного участка в Гомельском районе женщине дали год лишения свободы
Макей: определять будущее Беларуси - дело белорусского народа
Новая детская площадка появилась в Белыничской вспомогательной школе-интернате
Серийный фальшивомонетчик из России обманывал в Беларуси пользователей торговых интернет-площадок
Макей с площадки СМИД ОБСЕ подчеркнул готовность Беларуси к диалогу для укрепления безопасности
Макей на заседании СМИД ОБСЕ выступил против надуманного использования устаревших политизированных механизмов
Общественные приемные объединяют неравнодушных к будущему Беларуси людей - мнение
Ханна Эберг выиграла спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ловкость рук и никакого мошенничества
Баскетбольный шик: Nike и Ambush выпустили коллаборацию для NBA
Директор колледжа: социализация людей с особенностями развития - важная задача профобразования
Представители Беларуси и Армении протестировали приложение "Путешествую без COVID-19"
БООР напоминает о правилах зимней рыбалки
Каждый педагог должен быть готов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями - Хитрюк
Названы "зимние" продукты, которые предотвращают дефицит железа
Cardi B появилась на обложке журнала Billboard
Книги об истории, культуре и национальной кухне Беларуси переданы в дар библиотеке японского города Такео
Более 11 тысяч человек подпали под амнистию в связи с 75-летием Победы
УСК по Гомельской области расследовало уголовное дело о беспорядках на БМЗ
мнение
Елена ЯСКО
Детский сад и мамино призвание
От декретного отпуска до помощи ветеранам ВОВ: в Мостовском районе озвучили вопросы по существу
Будет ли спрос на живые елки в этом году?
Более 50 хоккейных коробок и катков зальют в Гродненской области
Авторы
СКАНИРУЙТЕ