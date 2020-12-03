Московский ЦСКА уступил «Вольфсбергу» и лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги Европы

Чтобы сохранить перспективу попадания в 1/16 финала ЛЕ, независимо от исхода параллельной игры между нидерландским «Фейеноордом» и хорватским «Динамо», москвичи обязаны были выигрывать. Но они даже ничьей, оставлявшей призрачные шансы на продолжение борьбы, не добились.Единственный мяч на 22-й минуте забил Дарио Визингер, который нанес блестящий дальний удар в самую «девятку» ворот Игоря Акинфеева.ЦСКА имел некоторое преимущество, что отразилось на большинстве статистических показателей: процент владения мячом – 58 на 42, удары – 15:13, угловые – 7:6. Но контратаки гостей были, пожалуй, даже опаснее позиционного наступления москвичей. И потому стоит признать, что исход игры закономерен.Во второй встрече этой группы загребское «Динамо» весьма неожиданно обыграло на выезде «Фейеноорд» – 2:0, благодаря чему досрочно забронировало за собой первое место в группе «K» (11 очков). Далее последовательно идут «Вольфсберг» (7), «Фейеноорд» (5) и ЦСКА (3).Остальные матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы, завершившиеся к настоящему моменту, принесли такие результаты: АЕК – «Брага» – 2:4, «Антверпен» – «Лудогорец» – 3:1, «Гент» – «Слован» (Либерец) – 1:2, «Заря» – «Лестер» – 1:0, «Карабах» – «Маккаби» (Тель-Авив) – 1:1, ЛАСК – «Тоттенхэм» – 3:3, «Лилль» – «Спарта» (Прага) – 2:1, «Милан» – «Селтик» – 4:2, «Свасспор» – «Вильярреал» – 0:1, «Црвена Звезда» – «Хоффенхайм» – 0:0.