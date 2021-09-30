МОК назвал принципы проведения безопасных Олимпийских игр в Пекине

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Заседание исполкома МОК прошло 29 сентября. Утвержденные принципы основаны на консультациях с международными экспертами и властями Китая, а также на опыте участников Олимпийских и Паралимпийских игр.Отмечается, что все спортсмены и участники Игр, которые прошли полный курс вакцинации, по прибытии в Китай будут включены в специальную систему. Участники Игр, которые с этому времени не полностью привиты, должны пройти 21-дневный карантин по приезде в Пекин.Доступ к соревнованиям спортсменов, которые предоставят обоснованное медицинское освобождение от вакцинации, оргкомитет будет рассматривать в индивидуальном порядке.С 23 января 2022 года и до завершения Паралимпийских игр будет внедрена система управления для обеспечения безопасного проведения Игр. Эта система с замкнутым циклом будет охватывать все области, связанные с Играми, включая прибытие и отправление, транспорт, размещение, питание, соревнования, а также церемонии открытия и закрытия. Участникам будет разрешено перемещаться только между игровыми площадками для тренировок, соревнований, а волонтерам и сотрудникам – для исполнения своих обязанностей. Планируется также создать специальную транспортную систему для Игр.Оргкомитет "Пекин-2022" утвердит все вакцины для применения на Играх, признанные ВОЗ или соответствующими международными организациями или официально одобренные соответствующими странами или регионами.Все участники Олимпиады также будут проходить ежедневное тестирование.Решено, что билеты на соревнования буду продавать исключительно гражданам, проживающим в Китае. Требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей с материкового Китая и детали оформления билетов обсуждаются и разрабатываются и будут опубликованы, как только их сформулируют.