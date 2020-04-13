"Моготекс" занялся пошивом защитных повязок

Фото:

БЕЛТА

— отметили на предприятии.На днях производство получило декларацию соответствия повязок требованиям СТБ-638. Это дает право реализовывать их через аптечную сеть Могилевского РУП "Фармация". Готовые изделия используют на рабочих местах сами сотрудники ОАО "Моготекс". В розничную продажу вне аптек многоразовые повязки поступать не будут.На предприятии рассказали, что в фирменных магазинах акционерного общества можно приобрести хлопкосодержащую ткань, которая отлично подходит для изготовления защитных повязок для лица в домашних условиях. При пошиве таких изделий специалисты рекомендуют сложить ее в два слоя.— отметили на предприятии.ОАО "Моготекс" — крупнейший производитель текстильной продукции в Беларуси и странах СНГ. Предприятие работает с 1973 года. В состав акционерного общества входят три фабрики — ткацкая, швейная и отделочная, швейный производственный участок в Быхове, производственные филиалы в Кобрине и Полоцке. Предприятие выпускает широкий ассортимент тканей для специальной и форменной одежды, интерьера, технических полотен, изделия домашнего текстиля и т. д. Продукция компании экспортируется в более чем 15 стран мира.