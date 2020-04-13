"Моготекс" занялся пошивом защитных повязок

Предприятие "Моготекс" временно перепрофилировало швейное производство на изготовление многоразовых повязок для лица, пишет БЕЛТА.
"К производству средств индивидуальной защиты приступили с конца февраля, — отметили на предприятии. — Сейчас повязки изготавливаются на швейной фабрике в Могилеве, а также в филиалах акционерного общества в Кобрине, Полоцке и Быхове. Маски шьют двух видов — марлевые и тканевые. В ближайших планах — нарастить объемы до 80 тысяч повязок в сутки. Для изготовления этого вида продукции наладили собственный выпуск смесовой марли".
На днях производство получило декларацию соответствия повязок требованиям СТБ-638. Это дает право реализовывать их через аптечную сеть Могилевского РУП "Фармация". Готовые изделия используют на рабочих местах сами сотрудники ОАО "Моготекс". В розничную продажу вне аптек многоразовые повязки поступать не будут.
На предприятии рассказали, что в фирменных магазинах акционерного общества можно приобрести хлопкосодержащую ткань, которая отлично подходит для изготовления защитных повязок для лица в домашних условиях. При пошиве таких изделий специалисты рекомендуют сложить ее в два слоя. "Требования к эффективности многоразовых повязок те же, что и для одноразовых изделий: важно менять средства защиты каждые два-три часа, а в случае увлажнения ткани при кашле или чихании — гораздо чаще, — отметили на предприятии. — Многоразовые изделия допустимо стирать вручную в горячей мыльной воде отдельно от остального белья, сушить в расправленном состоянии и обязательно проглаживать утюгом с двух сторон".
ОАО "Моготекс" — крупнейший производитель текстильной продукции в Беларуси и странах СНГ. Предприятие работает с 1973 года. В состав акционерного общества входят три фабрики — ткацкая, швейная и отделочная, швейный производственный участок в Быхове, производственные филиалы в Кобрине и Полоцке. Предприятие выпускает широкий ассортимент тканей для специальной и форменной одежды, интерьера, технических полотен, изделия домашнего текстиля и т. д. Продукция компании экспортируется в более чем 15 стран мира.
Фото: БЕЛТА
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"Моготекс" занялся пошивом защитных повязок
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