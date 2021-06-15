Могилевский сотрудник милиции подарил Дому ребенка сертификат на 800 рублей

Сотрудники Ленинского РОВД Могилева – заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Вячеслав Кадыш и старший участковый инспектор по делам несовершеннолетних майор милиции Александр Петруша – на днях посетили местный специализированный Дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики.

Александр Петруша сразу объяснил главврачу Наталье Александрович причину внеочередного визита – желание оказать материальную помощь воспитанникам Дома ребенка.

Как выяснилось, несколько месяцев назад старший участковый инспектор попал в неприятную ситуацию. Александр Петруша задерживал местного жителя, находившегося в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, последний вел себя агрессивно. Когда нарушителя спокойствия доставили в медицинский вытрезвитель, он и вовсе перестал сдерживать эмоции и, выражаясь нецензурной бранью, полез в драку: ударил ногой в лицо Александра Петрушу, который пытался его успокоить. Результатом стало судебное разбирательство, бунтарь был осужден за применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Также он выплатил человеку в погонах денежную компенсацию в размере 800 рублей, которые тот решил перевести на счет Дома ребенка.

Сотрудники Ленинского РОВД Могилева не первый год тесно сотрудничают с Домом ребенка, оказывают его подопечным посильную помощь. Работники учреждения здравоохранения безмерно благодарны людям в погонах за поддержку.

Фото предоставлено Ленинским РОВД Могилева