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Могилев стал четвертой площадкой семинара на тему цифровизации госорганов

Семинар «Цифровизация государственных органов и организаций с применением действующего законодательства. Информационная безопасность: от теории к практике» собрал руководителей государственного сектора Могилевской области. В роли спикеров-экспертов выступили  представители Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, специалисты компании becloud и Национального центра электронных услуг, представители Управления Следственного комитета и Прокуратуры Могилевской области. 


Ранее подобные семинары уже прошли в Гомеле, Бресте и Гродно. В центре внимания – вопросы цифровизации госсектора, развития цифровой экономики страны, обеспечение информационной безопасности информационных ресурсов и механизм перехода госорганов в «Государственное облако». Речь идет об информационно-телекоммуникационной инфраструктуре, правовые основы которой заложены Указом Президента № 46. Оператором по реализации проекта определено СООО «Белорусские облачные технологии». Генеральный директор Олег Седельник уточняет, какие выгоды от использования Республиканской облачной платформы получает государство и организации:

– Сегодня уже более полутысячи государственных органов и организаций осуществляют поэтапный переход на использование Республиканской облачной платформы. Среди них – Министерство по налогам и сборам, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Министерство юстиции и другие. И уже можно утверждать, что Республиканская облачная платформа позволяет усилить уровень информационной защиты в государственных информационных системах, обеспечить защиту персональных данных граждан, экономить бюджетные средства, противодействовать коррупции при закупке оборудования. Затраты на информационную безопасность составляют до 40% от стоимости информационных систем хранения, поэтому их централизация на базе одной платформы позволит существенно экономить госсредства. Ключевой вопрос – максимальная безопасность хранения государственной информации. В 2016 году был введен в эксплуатацию Республиканский центр обработки данных . И для того чтобы доступным языком объяснить все преимущества использования Республиканской облачной платформы, мы и проводим такие встречи в регионах.

Семинар проходил в гибридном формате: в зале облисполкома собралась незначительная часть участников.  Еще около четырехсот участников смогли подключиться к разговору с помощью облачной видео-конференц-связи. Между участниками сеансов облачной видео-конференц-связи организуется обмен аудио-и видеоинформацией в режиме реального времени, а также возможность совместной обработки информации. Это тоже услуга республиканской платформы, которая может использоваться, к примеру, для обращения граждан в госорганы, при проведении родительских собраний с учетом актуальности дистанционного общения в условиях пандемии.


Речь на семинаре шла и о повышении эффективности работы госсектора за счет создания национальной SMART-платформы и перспектив ее использования для нужд умного города.



На протяжении трех дней эксперты будут встречаться с представителями госорганизаций области, чтобы помочь на местах дать оценку уровню цифровизации и информационной безопасности.

Фото сайта Могилевского облисполкома
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