Модернизировали хлебозавод, изменили рецептуру – избавились от возвратов: руководители райпо из регионов поделились впечатлениями от выступления Президента

На недавнем общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ кооператоры сверили часы и составили расписание первоочередных задач и действий на перспективу. Их немало. Ведь, как подчеркнул в своем выступлении Глава государства, Белкоопсоюз имеет огромный потенциал. Закупки, переработку, собственные производства, интернет-торговлю и другие направления необходимо развивать, учитывая современные тенденции спроса и предложения. Продвигать то, подчеркнул Президент, что кооператоры давно умеют делать лучше всех. Впечатлениями от услышанного поделились руководители райпо из разных регионов страны.

– Внимательно слушал выступление Президента и остался под большим впечатлением. Особенно отозвались слова о необходимости увеличивать объемы переработки закупаемой продукции, развивать малые производства. Визитной карточкой Чаусского района называют хлеб, который выпекают на хлебозаводе нашего райпо. Он дает львиную долю выручки. В месяц здесь производят около 270 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий порядка 40 наименований. Этот большой объем успешно реализуем не только в торговых точках собственной сети, но и поставляем соседним райпо, частным структурам, а также магазинам в Могилеве, – рассказал председатель правления Чаусского райпо Николай Глушкевич.

– Полностью согласен с Главой государства: чтобы продукция продавалась с большим успехом, надо менять рецептуру, ассортимент. Именно так поступили несколько лет назад. Купили новую печь для хлебозавода, усовершенствовали рецептуру. Изменения в том числе позволили избежать такой неприятной процедуры, как возврат. Качество хлеба хорошее, он продается до крошки. За счет качества увеличили объемы, райпо работает прибыльно. Выручку дает и продукция цеха полуфабрикатов. Объемы не такие большие, как в хлебопечении, но продаем не только в своей сети, реализуем на экспорт. Солим сало, коптим птицу, делаем колбасы. Потребитель доволен. Благодаря тому, что вовремя реагируем на его запросы, производим качественную продукцию, растут товарооборот и выручка, – добавил Николай Глушкевич.

У хорошего хозяина все должно быть свое, уверена директор Поставского филиала Витебского облпотребобщества Анна Сенько, когда разговор заходит о переработке мяса, молока, другой сельскохозяйственной продукции.

– Наш перерабатывающий комплекс загружен на полные мощности, выпускаем разные виды продукции, которые реализуем по всей стране, часть экспортируем. Самый высокий удельный вес отрасли переработки – выпуск колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Кстати, изготавливаем их по деревенским домашним рецептам. Квасим, солим, печем хлебобулочные изделия. Они, к слову, не хуже, чем в Свислочи, о которой шла речь на встрече. Во время собрания говорили в том числе о необходимости увеличить до 90 процентов переработку в собственной системе закупок. Считаю, достичь этого показателя реально. К примеру, мы заготавливаем капусту, которую реализуем в розничные торговые предприятия, все остальные объемы квасим и продаем как переработанную продукцию. Есть в этом деле резервы – всегда можно расширить ассортимент плодоовощной продукции. Мы, например, маринуем перец, изготавливаем салатную группу. Так можно представить более разнообразный вариант на прилавках. Ведь пока мы еще не дошли до каждой сети, которая есть в нашей стране. К этому надо стремиться. В том числе на это и настраивал работников потребкооперации Президент, – подчеркнула Анна Сенько.