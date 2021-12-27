Мобильные датчики контроля скорости 27 декабря будут работать в 13 местах Минска

С 08:00 до 20:00 устройства контролируют ситуацию на ул. Радиальная, 54, где водителям разрешено ехать со скоростью не более 60 км/ч.С 12:00 до 24:00 мобильные датчики будут работать на следующих участках: ул. Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр. Пушкина, 70A (60 км/ч), пр. Партизанский, 8 (60 км/ч), ул. Орловская, 66 (60 км/ч), пр. Независимости, 156 (80 км/ч), пр. Жукова, 17 (60 км/ч), ул. Ташкентская, в районе моста р. Свислочь (60 км/ч), ул. Алибегова, 26 (60 км/ч), и ул. Ленина, 46 (60 км/ч).С 19:30 до 03:00 датчики будут установлены на 36-м км МКАД (здесь максимальная разрешенная скорость составляет 90 км/ч).С 20:00 до 03:00 устройства будут контролировать ситуацию на ул. Московская, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (действует скоростное ограничение 50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч).Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.