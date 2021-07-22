Контроль скорости с помощью мобильных датчиков будет осуществляться сегодня на двенадцати участках дорог столицы. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 12:00 до 24:00 устройства будут работать на МКАД, 53-й км (максимальная разрешенная скорость составляет 90 км/ч), пр. Независимости, д. 99 (водители могут ехать со скоростью не более 60 км/ч), пр. Партизанский, д. 75 (транспортные средства могут передвигаться со скоростью 60 км/ч), ул. Орловская, д. 80 (60 км/ч) и пр. Независимости, д. 156 (80 км/ч).
С 18:30 до 3:00 датчики будут фиксировать скорость на ул. Ташкентской в районе моста через реку Свислочь и на ул. Чкалова, д. 1. На обоих участках водителям разрешено передвигаться со скоростью не выше 60 км/ч.
С 19:30 до 3:00 устройства будут установлены на пр. Партизанский, д. 108, к. 2, ул. Кальварийская, д. 25, ул. Маяковского, д. 24, ул. Маяковского, д. 101, пр. Партизанский, д. 8. На данных участках также действует скоростное ограничение в 60 км/ч.
Госавтоинспекция просит обратить внимание на данную информацию и соблюдать скоростной режим.
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Мобильные датчики контроля скорости 22 июля будут работать на 12 участках в Минске
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