Министерство по налогам и сборам напоминает, что срок уплаты налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, за 2020 год – 16 ноября этого года, и просит своевременно их уплатить, сообщает БЕЛТА.
Фото носит иллюстративный характер
Уплатить налоги и арендную плату можно безналичным способом (в том числе через платежную систему ЕРИП) либо наличными через банк, налоговый орган, поселковый, сельский исполнительный и распорядительный орган либо оператора почтовой связи.
При наличии вопросов можно обратиться в МНС.
Опубликовано:
715
МНС просит своевременно уплатить имущественные налоги
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются