МНС просит своевременно уплатить имущественные налоги

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Уплатить налоги и арендную плату можно безналичным способом (в том числе через платежную систему ЕРИП) либо наличными через банк, налоговый орган, поселковый, сельский исполнительный и распорядительный орган либо оператора почтовой связи.При наличии вопросов можно обратиться в МНС.