Митрополит Филарет в юности был музыкантом

И действительно, нет такого музыканта — будь то школьный учитель или солист мирового класса, — который бы не держал в руках замечательный учебник Варфоломея Александровича Вахромеева «Элементарная теория музыки». Из него юный музыкант впервые черпает систематические знания о том, из каких элементов строится музыка, что такое мелодия, гармония и ритм, как они взаимодействуют друг с другом, изучает все элементы нотной записи и многие-многие другие важнейшие вещи, без которых талантливый ребенок не стал бы профессионалом.Семья, из которой происходил митрополит Филарет (в миру Кирилл Варфоломеевич Вахромеев) — изначально купеческая, ярославская. Дед — городской голова, прадед — основатель первой в городе биржи. В 1913 году Вахромеевы были утверждены в дворянском достоинстве и переехали в Москву, но приближались совсем иные времена, в которых каждый человек должен был отыскать для себя новое место и новое самоопределение.Таким местом силы для Варфоломея Вахромеева стала музыка. И, даже не получив по понятным причинам высшего музыкального образования, он сумел оставить в ней свой неизгладимый след.Может быть, дело в том, что в Московском областном музыкальном техникуме имения братьев Антона Григорьевича и Николая Григорьевича Рубинштейнов, которое он окончил в 1929 году по классу фортепиано, а год спустя по классу композиции, его учителями были уникальные люди — Иосиф Дубовский, Игорь Способин, Сергей Василенко, — создатели классических советских учебников гармонии, сольфеджио и оркестровки, по которым белорусские и российские студенты занимаются до сих пор. Люди, продолжившие и во многом создавшие великую школу, которую обогатил и продолжил Варфоломей Вахромеев.Юный Кирилл обучался у отца в Детской музыкальной школе № 1, которая открылась в 1937 году в Бауманском районе Москвы и позднее стала носить имя Прокофьева. С 1 октября 1944 года Варфоломей Александрович Вахромеев был ее директором.Кстати, среди выпускников этой школы — народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Олег Григорьевич Янченко. Видный композитор и органист, в 1963-1971 годах он жил и работал в Минске и оставил по себе неизгладимую память как основатель Минского камерного оркестра (ныне Государственный камерный оркестр Республики Беларусь) и первый исполнитель на органе Белорусской государственной филармонии.Можно не сомневаться, что сольфеджио он проходил у Варфоломея Александровича Вахромеева и, может быть даже, в те годы был знаком с будущим Патриаршим экзархом всея Беларуси.«Элементарная теория музыки» Варфоломея Вахромеева была впервые издана в 1956 году и с тех пор многократно переиздавалась. За ней последовали и другие книги и пособия. Пожалуй, самая примечательная из них — «Ладовая структура русской народной песни и ее изучение в курсе элементарной теории музыки», изданная в 1968 году и дававшая ключ к изучению не только фольклора, но и православных церковных песнопений.Был у него и отдельный учебник церковного пения, написанный в 1966—1981 годах и изданный лишь после его смерти в 2000 году. За этот труд Русская православная церковь наградила Варфоломея Александровича Вахромеева орденом святого равноапостольного князя Владимира II.Зная все это, понимаешь, почему будущий митрополит Филарет — а тогда воспитанник Московской духовной семинарии Кирилл Вахромеев — с такой горячностью и юным восторгом воспринял концерт Государственного академического русского хора (впоследствии — имени Александра Васильевича Свешникова), которым руководил будущий народный артист СССР, а тогда аспирант Виктор Ровдо. Много лет спустя они встретились в Минске и были друзьями.— сказал в своей речи Святослав Рогальский.Священник выразил особую благодарность всем, кто бескорыстно принимает участие в совместных проектах, и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество церкви и музыкантов — «как у нас говорят, на многие и благие лета».