Мишустин: в нынешних условиях необходима тесная координация действий стран ЕАЭС

В нынешних условиях необходима тесная координация действий стран ЕАЭС. Об этом заявил руководитель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в формате видеоконференции.





— Во всем мире ситуация с распространение коронавирусной инфекции остается очень непростой. Механизмы ЕАЭС уже сегодня доказали свою действенность. Наши страны работают вместе четко и слаженно, чтобы совместно противостоять общей угрозе.

По словам Михаила Мишустина, в рамках ЕАЭС правительства наших стран оперативно взаимодействуют друг с другом и принимают все возможные меры для борьбы с распространением этой опасной инфекции.

— Контроль за ситуацией осуществляется практически в реальном времени. Только такая слаженная работа позволит защитить жителей наших стран, минимизировать ограничение для движения товаров и рабочей силы на территории союза. ЕЭК подготовила целый комплекс мер по борьбе с коронавирусом и поддержке экономики в этих сложных условиях. Важно, чтобы эти меры были приняты оперативно и затрагивали все сферы, в которых нужно активизировать работу. Приоритетная задача — защита жизни и здоровья граждан наших стран. Необходимо и дальше усиливать взаимодействие в санитарно-эпидемиологической сфере, оперативно принимать меры на уровне ЕЭК, причем делать опережающие шаги, чтобы не допустить массового распространения заболевания. Надо позаботиться, чтобы государства пятерки были полностью обеспечены всеми нужными для борьбы с инфекцией лекарствами и медицинскими изделиями.

Михаил Мишустин уверен, что опережающие меры позволят сгладить пик заболеваемости. Именно так больницы и врачи смогут справиться с повышенной нагрузкой.

— Вторая задача — это обеспечить функционирование единого рынка пятерки. Особенно его логистической инфраструктуры при поставках продукции во взаимной торговле. Ряд решений уже принят. Некоторые товары освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин. Предусмотрена и возможность адресной помощи в ЕАЭС на случай дефицита товаров.

Говоря об экономических последствиях коронавируса, Михаил Мишустин подчеркнул: совместными усилиями необходимо снизить влияние негативных факторов. В этом предстоит большая и комплексная работа.

Фото: БЕЛТА