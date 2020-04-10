Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+3 oC
USD: 2.48
EUR: 2.71
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Мишустин: в нынешних условиях необходима тесная координация действий стран ЕАЭС

Мишустин: в нынешних условиях необходима тесная координация действий стран ЕАЭС

В нынешних условиях необходима тесная координация действий стран ЕАЭС. Об этом заявил руководитель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в формате видеоконференции.


— Во всем мире ситуация с распространение коронавирусной инфекции остается очень непростой. Механизмы ЕАЭС уже сегодня доказали свою действенность. Наши страны работают вместе четко и слаженно, чтобы совместно противостоять общей угрозе.

По словам Михаила Мишустина, в рамках ЕАЭС правительства наших стран оперативно взаимодействуют друг с другом и принимают все возможные меры для борьбы с распространением этой опасной инфекции.

— Контроль за ситуацией осуществляется практически в реальном времени. Только такая слаженная работа позволит защитить жителей наших стран, минимизировать ограничение для движения товаров и рабочей силы на территории союза. ЕЭК подготовила целый комплекс мер по борьбе с коронавирусом и поддержке экономики в этих сложных условиях. Важно, чтобы эти меры были приняты оперативно и затрагивали все сферы, в которых нужно активизировать работу. Приоритетная задача — защита жизни и здоровья граждан наших стран. Необходимо и дальше усиливать взаимодействие в санитарно-эпидемиологической сфере, оперативно принимать меры на уровне ЕЭК, причем делать опережающие шаги, чтобы не допустить массового распространения заболевания. Надо позаботиться, чтобы государства пятерки были полностью обеспечены всеми нужными для борьбы с инфекцией лекарствами и медицинскими изделиями.

Михаил Мишустин уверен, что опережающие меры позволят сгладить пик заболеваемости. Именно так больницы и врачи смогут справиться с повышенной нагрузкой.

— Вторая задача — это обеспечить функционирование единого рынка пятерки. Особенно его логистической инфраструктуры при поставках продукции во взаимной торговле. Ряд решений уже принят. Некоторые товары освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин. Предусмотрена и возможность адресной помощи в ЕАЭС на случай дефицита товаров.

Говоря об экономических последствиях коронавируса, Михаил Мишустин подчеркнул: совместными усилиями необходимо снизить влияние негативных факторов. В этом предстоит большая и комплексная работа.

Фото: БЕЛТА


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Что думают спортсмены-паралимпийцы о переносе Игр в Токио?
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Горят сотни гектаров: в стране запрещено посещение лесов в 60 районах
В Беларуси всеобщую вакцинацию от туберкулеза проводят 38 лет
Совещание по электроэнергетике, продление каникул и уменьшение цен на топливо. Главное за пятницу
В iOS 14 появится функция, позволяющая открывать приложения без их установки на смартфон
Рианна пожертвовала более двух миллионов долларов жертвам домашнего насилия
Раннее пробуждение медведей, новая пара из Ташкента и свидание бенгальских тигров: в Минский зоопарк пришла весна
Джулианна Мур сыграет в новом фильме Айзенберга "Когда ты закончишь спасать мир"
Купить Nintendo Switch в Японии можно только выиграв в лотерею
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
За умного не сойдешь
Обсуждаем проект постановления Совмина “О вопросах по обращению с животными”
Пять полезных для кишечника продуктов, которые стимулируют пищеварительную систему
Жители Индии впервые за 30 лет увидели вершины Гималаев
Немецкий судмедэксперт: опасность коронавируса намного преувеличена
Зарубежный роман: как мы охотились на брачного афериста
Фотофакт: руководитель Microsoft уже пользуется еще не вышедшей раскладушкой Surface Duo
Опыты на кухне: мы испробовали на практике народные способы окраски яиц к празднику
Невролог рассказал, как избавиться от боли в копчике
Как несет службу дивизион 115-го зенитно-ракетного полка под Брестом
Политолог: если смотреть сухие статистические сводки, то опасность коронавируса несколько преувеличена
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Будем ответственными
Авторы
СКАНИРУЙТЕ