Пандемия коронавируса несильно повлияла на торгово-экономические отношения с Беларусью. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время переговоров со своим белорусским коллегой Романом Головченко.
– Конечно, ситуация с коронавирусом повлияла, но я бы не сказал, что слишком значительно на общую ситуацию, в том числе и в торговле. В целом торгово-экономическое сотрудничество развивается успешно.
Михаил Мишустин подчеркнул, что в 2019 году торговый оборот превышал 35,5 миллиарда долларов, и Беларусь занимает первое место среди экономических партнеров на пространстве СНГ. В 2020 году было некоторое сокращение товарооборота.
– Наша совместная задача – возобновить рост товарооборота уже в текущем году и преодолеть все, скажем так, негативные последствия коронавируса, который так или иначе повлиял на наши экономики.
Руководитель российского правительства особо подчеркнул, что Россия дорожит братскими отношениями с нашей страной. По его словам, народы двух стран объединяют общая история, прочные духовные и культурные связи.
– Москва и Минск заинтересованы в том, чтобы вывести совместную работу на новый уровень, наполнить новым содержанием интеграционное взаимодействие в Союзном государстве. Отношения между Беларусью и Россией уникальны, и ключевую роль здесь играют многолетние производственные связи. В ряде отраслей действуют и совместные цепочки добавленной стоимости, налажены взаимные поставки комплектующих.
Также Михаил Мишустин считает важным создавать максимально комфортные условия для бизнеса двух стран и запускать новые кооперационные проекты.
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Мишустин: пандемия коронавируса несильно повлияла на торгово-экономические отношения с Беларусью
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