Мишустин: пандемия коронавируса несильно повлияла на торгово-экономические отношения с Беларусью

Михаил Мишустин подчеркнул, что в 2019 году торговый оборот превышал 35,5 миллиарда долларов, и Беларусь занимает первое место среди экономических партнеров на пространстве СНГ. В 2020 году было некоторое сокращение товарооборота.Руководитель российского правительства особо подчеркнул, что Россия дорожит братскими отношениями с нашей страной. По его словам, народы двух стран объединяют общая история, прочные духовные и культурные связи.Также Михаил Мишустин считает важным создавать максимально комфортные условия для бизнеса двух стран и запускать новые кооперационные проекты.