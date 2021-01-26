Головченко: Беларуси и России в этом году необходимо сконцентрироваться на работе по формированию общих энергетических рынков

– Это мой первый визит в этом году. И вполне естественно, в Российскую Федерацию. Потому что это наш ближайший партнер и союзник, поэтому у нас обширная повестка для переговоров и мы приехали столь представительным составом. Наше общение носит регулярный характер. В прошлом году встречались на разных площадках и обсуждали вопросы Союзного государства, где у нас очень много общих вызовов и насыщенная повестка. Несмотря на все сложности, наблюдается позитивная тенденция в торгово-экономическом сотрудничестве. Россия традиционно стратегический партнер нашей страны. За 11 месяцев прошлого года 44 процента внешней торговли Беларуси товарами и услугами пришлись на Россию.
Вместе с тем Роман Головченко обратил внимание, что у стран есть все предпосылки, чтобы в этом году преодолеть спад во взаимной торговле, вызванный пандемией.
– Ситуация абсолютно управляемая. У нас есть резервы в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. Поэтому прямые контакты, нацеленные на результат в нынешних условиях, я считаю, это приоритетная задача для правительств, ведомств и хозяйствующих субъектов наших государств. Очень важно развивать сотрудничество на уровне регионов. В прошлом году прошла череда взаимных визитов. По итогам переговоров принимаются планы и программы. И повестка наполняется конкретными вещами.
Также Премьер-министр Беларуси отметил, что благодаря конструктивному взаимодействию, которое складывается между главами государств и правительствами, все вопросы решаются конструктивно.
– Причем не только вопросы оперативного толка, но и системного характера. Несмотря на внешние шоки, ключевые параметры товарооборота удалось сохранить. Успешно запустилась Белорусская АЭС на выгодных для обеих сторон условиях. Впереди еще пуск второго блока. Работы предстоит немало.
Роман Головченко напомнил, что достигнуты принципиальные договоренности по участию белорусской промышленной продукции в государственных и муниципальных закупках. Решены вопросы, возникавшие по допуску белорусской сельскохозяйственной продукции на российский рынок.
– Налажено хорошее взаимодействие по введению маркировки и прослеживанию товаров. Это совместный инструмент по защите нашего общего рынка от некачественной и контрафактной продукции. У нас подписано соглашение о взаимном признании виз. Это имеет большое значение для мобильности транзита. Есть ряд актуальных задач, над которыми нам предстоит работать в этом году. В их числе – поиск системных решений по общим энергетическим рынкам в Союзном государстве и в ЕАЭС. Также надо решить вопросы доступа продукции на общий рынок.
Также руководитель белорусского Правительства считает необходимым решить вопрос дальнейшего развития систем и технологий прослеживаемости товаров и прозрачности рынков.
Фото: БЕЛТА
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