Миокардит, отек легкого и поражение органов зрения: врач рассказал об опасных последствиях гриппа

После заболевания гриппом могут возникать осложнения, причем встречаются они значительно чаще и протекают тяжелее, чем после вакцинации. Об основных последствиях заболевания в эфире программы "О самом главном" рассказал врач –иммунолог-аллерголог, инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Викулов.
В некоторых случаях пациенты с гриппом сталкиваются с пневмонией.
– Пневмония может быть как проявлением гриппа, так и осложнением, – уточнил Георгий Викулов.
Следующее опасное осложнение – миокардит.
– Миокардит бывает у людей из групп риска, у которых при тяжелой форме гриппа, не поддающейся стандартной терапии, возникают осложнения на сердечную мышцу, – предупредил иммунолог и добавил, что нередко такое осложнение становится хроническим.
По данным Всемирной организации здравоохранения, негативным реакциям после вирусных инфекций наиболее подвержены люди с хроническими заболеваниями, пациенты старше 65 лет, маленькие дети и беременные.
Поражение органов центральной нервной системы и зрения также в некоторых случаях возникает после перенесенного гриппа.
– Очень часто рекомендуется при гриппе не вставать. <...> Когда человек во время лихорадки ходит, у него, во-первых, резко увеличивается риск поражения органа зрения, а во-вторых, иногда падает артериальное давление, в результате чего пациент может упасть, – отметил кандидат медицинских наук.
Кроме того, грипп способен вызывать нарушение свертываемости крови и отек легкого.
– Отек легкого – респираторный дистресс-синдром. Вирус гриппа вызывает отложение фибрина в том месте, где всасывается кислород. Из-за этого человек начинает задыхаться, а в последующем развивается отек легкого. Это одна из причин гибели человека от гриппа, – сказал в заключение Георгий Викулов и предупредил, что это далеко не полный перечень осложнений.
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