Освобождение некоторых услуг в сфере ЖКХ от НДС создаст более комфортную среду жизнедеятельности граждан. Об этом sb.by заявил начальник отдела по работе со СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович, комментируя подписанный Указ Президента № 342.
– Указ принят в целях дальнейшего совершенствования экономического механизма развития жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения снижения затрат на оказание ЖКУ, а также недопущения роста тарифов на ЖКУ, расширения действующих льгот по налогу на добавленную стоимость на услуги государственных заказчиков в сфере ЖКХ и контакт-центров 115, – подчеркнул Геннадий Акстилович. – Кроме того, освобождение от налога на добавленную стоимость работ по благоустройству населенных пунктов позволит выполнить больший объем таких работ за меньшую стоимость, создаст более комфортную среду жизнедеятельности граждан, что в свою очередь уменьшит число нареканий людей на состояние населенных пунктов.
Напомним, документом корректируется Указ № 138 "О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость". В соответствии с Указом, со следующего года от налога на добавленную стоимость освобождаются некоторые работы и услуги в сфере ЖКХ. В частности, речь идет о работах по содержанию объектов благоустройства населенных пунктов, которые выполняются за счет бюджетных средств. В перечень также вошел ряд услуг: по осуществлению функций государственного заказчика в сфере ЖКХ, по учету, начислению и взысканию задолженности по плате за ЖКУ и услуги контакт-центров 115.
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Минжилкомхоз: освобождение некоторых услуг в сфере ЖКХ от НДС создаст более комфортную среду жизнедеятельности граждан
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ