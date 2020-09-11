Минжилкомхоз: освобождение некоторых услуг в сфере ЖКХ от НДС создаст более комфортную среду жизнедеятельности граждан

, – подчеркнул Геннадий Акстилович.Напомним, документом корректируется Указ № 138 "О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость". В соответствии с Указом, со следующего года от налога на добавленную стоимость освобождаются некоторые работы и услуги в сфере ЖКХ. В частности, речь идет о работах по содержанию объектов благоустройства населенных пунктов, которые выполняются за счет бюджетных средств. В перечень также вошел ряд услуг: по осуществлению функций государственного заказчика в сфере ЖКХ, по учету, начислению и взысканию задолженности по плате за ЖКУ и услуги контакт-центров 115.