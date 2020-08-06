В Турции опровергли утверждения о вспышке коронавируса на курортах

В Министерстве здравоохранения Турции опровергли утверждения об увеличении количества заражений коронавирусом на курортах страны.





«Речи о вспышке коронавируса в курортных регионах Турции не идет», – подчеркнули в Минздраве. Там заявили, что рост заражений отмечен лишь в Анкаре, Диярбакыре, Газиантепе, Конье и Стамбуле, передает ТАСС.

Напомним, накануне появилась информация о росте числа случаев заражения коронавирусом в Турции, что связали с открытием границ для иностранных туристов, а также празднованием Курбан-байрама. Суточный прирост составил 1083 случая инфицирования.





Всего с 10 марта, когда в Турции выявили первый факт заражения, число инфицированных превысило 236 тысяч, зарегистрировано 5784 летальных исхода.