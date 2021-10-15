Минздрав опубликовал обновленный перечень стационарных учреждений для лечения пациентов с коронавирусом

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На сегодняшний день в Минске работают 108 организаций здравоохранения, из них 25 больничных. Общее количество коек в стационарах столицы составляет 10 185. В городе для лечения пациентов с COVID-19 развернуто 5533 койки, из них 430 для долечивания. При этом, как и в предыдущие волны, ситуация позволяет выздоравливающих после пневмонии пациентов перенаправлять на долечивание и оздоровление.Пациентов с COVID-19 госпитализируют в городские инфекционные больницы – взрослую и детскую. Также для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 перепрофилированы отделения в больницах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 10 и № 11. Оказывают помощь пациентам с COVID-19 и специалисты в перепрофилированных отделениях Больницы скорой медицинской помощи, городского роддома № 2, городской гинекологической больницы, радиологическом корпусе онкологического центра и Минского центра дерматовенерологии. На следующей неделе при необходимости будет развернуто еще несколько реанимационных коек в 5-й ГКБ.На сегодняшний день в Брестской области работают 265 организаций здравоохранения, из них 90 – больничные. Общее количество коек в стационарах Брестской области составляет 13 386 единиц, перепрофилированы для работы с COVID-19 – 5152 койки.Стационарная медицинская помощь пациентам с COVID-19 и пневмонией в Брестской области оказывается в Брестской областной клинической больнице (инфекционное, неврологическое, торакальное, гастроэнтерологическое и ревматологическое отделения), Брестской центральной городской больнице, Брестской городской больнице № 1, Барановичской городской больнице, Барановичской городской больнице № 2, Пинской центральной городской больнице, областных противотуберкулезном и кожвендиспансерах. В Брестском областном онкологическом диспансере частично используется коечный фонд для пациентов с пневмониями. Беременных, рожениц и родильниц с инфекцией COVID-19, требующих наблюдения и оказания медицинской помощи в стационарных условиях, принимает Брестский областной родильный дом, дети госпитализируются в областную детскую больницу.Перепрофилированы отделения под лечение пациентов с COVID-19 во всех центральных районных больницах.Общее количество коек в стационарах Витебской области составляет 11 679 единиц. Для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 в области перепрофилировано 4100 коек, из них в Витебске 2178 коек.В Витебске перепрофилированы на работу с COVID-19 следующие учреждения здравоохранения: Витебская областная больница, Витебская областная инфекционная больница, городская больница скорой медицинской помощи, областной кожвендиспансер (кожное отделение), Витебский областной роддом, Витебский областной центр пульмонологии и фтизиатрии, Витебский областной центр медреабилитации, Витебская городская больница № 1, Витебский областной детский клинический центр, Витебский областной клинический онкодиспансер. С 9 октября принимает пациентов с ковид-инфекцией и Витебский областной клинический специализированный центр.Кроме того, медицинскую помощь пациенты с инфекцией COVID-19 могут получить в центральных районных больницах в следующих населенных пунктах: Новолукомль, Поставы, Россоны, Толочин, Ушачи, Шарковщина, Докшицы, Лепель, Дубровно, Глубокое, Миоры, Браслав, Верхнедвинск, Шумилино, Городок, Лиозно, Бешенковичи, а также в Полоцкой городской больнице № 1, в городской больнице Новополоцка и в Оршанской больнице им. Семашко.С 15 октября для долечивания коронавирусных пневмоний начал работу филиал реабилитационного центра "Железняки".На сегодняшний день в Гомельской области работают 244 организации здравоохранения, из них 89 больничных и 155 амбулаторно-поликлинических организаций. Общее количество коек в стационарах области составляет 14 669 единиц. Перепрофилировано для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пневмонией 5483 койки.В Гомельской области пациентов с COVID-19 госпитализируют в Гомельскую областную больницу, областную инфекционную, областную туберкулезную больницу, областную детскую больницу, областной онкологический диспансер, областной кожно-венерологический диспансер, областной госпиталь, РНПЦ РМиЭЧ, Гомельские городские больницы – № 1, № 2, № 3, № 4, больницу скорой медицинской помощи.Медицинскую помощь пациенты с COVID-19 могут получить и в районных больницах – Брагина, Буда-Кошелево, Ветки, Добруша, Ельска, Житковичей, Жлобина, Калинковичей, Кормы, Лельчиц, Лоева, Мозыря, Наровли, Октябрьска, Петрикова, Речицы, Рогачева, Светлогорска, Хойников и Чечерска.Общее количество коек в стационарах Гродненской области составляет 9678 единиц, из них перепрофилировано под оказание помощи с инфекцией COVID-19 3233 единицы.Для оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19 в Гродно задействованы Гродненская областная инфекционная больница, Гродненская областная клиническая больница медицинской реабилитации, Городская больница № 2, Городская клиническая больница Гродно. Частично используется коечный фонд ГОКЦ «Фтизиатрия», Гродненской университетской клиники, Гродненского областного кардиологического центра.Медицинская помощь пациентам с инфекцией COVID-19 также оказывается в 4 межрайонных отделениях, развернутых на базе центральных районных больниц Волковыска, Лиды, Островца, Слонима и в некоторых отделениях Сморгони, Кореличей, Новогрудка, Вороново, Ивья, Берестовицы, Свислочи и Щучина.Сохранена доступность всех видов экстренной и плановой медицинской помощи.В Минской области проводится активная работа по минимизации распространения инфекции COVID-19 и оказанию в полном объеме медицинской помощи населению в условиях пандемии COVID-19.На территории области работают 275 организаций здравоохранения, из них 103 больничных и 172 амбулаторно-поликлинические. Пациентам с инфекцией COVID-19 и пневмонией стационарная медпомощь оказывается в 28 учреждениях здравоохранения, в которых перепрофилированы 4125 коек.Пациенты с инфекцией COVID-19, не требующие кислородной поддержки (бессимптомная/легкая формы), и наличием соматической патологии находятся на стационарном лечении в инфекционных отделениях учреждений здравоохранения по территориальному принципу.Жители области госпитализируются в Минские областную и центральную районную больницы, Минский областной противотуберкулезный диспансер. В области перепрофилированы часть отделений в центральных районных больницах – Березино, Борисова (больница № 2 и центральная районная больница), Вилейки, Воложина, Дзержинска, Клецка, Копыля, Крупок, Логойска, Любани, Марьиной Горки, Молодечно, Мяделя, Несвижа, Смолевич, Столбцов, Слуцка, Солигорска, Стародорожья, Узды, Червени, городской больницы Жодино.Дети с инфекцией COVID-19, требующие стационарного лечения, госпитализируются в Минскую областную детскую больницу, беременные, роженицы и родильницы с инфекцией COVID-19, требующие наблюдения и оказания медицинской помощи в стационарных условиях, – в родильный дом Минской области.11октября областной центр медицинской реабилитации «Загорье» принял своих первых пациентов с инфекцией COVID-19, переведенных для дальнейшего долечивания, из учреждений здравоохранения области.В Могилевской области работают 62 больничные организации. Общее количество коек в стационарах Могилевской области составляет 10 661.В области перепрофилировано для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пневмонией 3266 коек.В Могилевской области пациентов с COVID-19 госпитализируют в Могилевский областной противотуберкулезный диспансер, инфекционную больницу, городскую больницу скорой медицинской помощи, Могилевскую больницу № 1, Бобруйскую центральную больницу, Могилевскую областную больницу медицинской реабилитации (долечивание), частично используется коечный фонд Бобруйского межрайонного онкологического диспансера, Могилевской областной клинической больницы, Могилевской областной детской больницы, Могилевского областного онкологического диспансера.Перепрофилированы отделения под лечение пациентов с COVID-19 во всех центральных районных больницах.С 15 октября дополнительно перепрофилировано для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией отделение в Могилевском областном госпитале инвалидов Отечественной войны. Кроме того, Глушанская участковая больница перепрофилирована для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией.