Минздрав: две бригады скорой медпомощи будут дежурить у ТЛЦ на белорусско-польской границе

В связи с возросшим количеством обращающихся за консультативной помощью иностранных граждан, которые сейчас размещены в торгово-логистическом центре на белорусско-польской границе, принято решение о дежурстве двух бригад скорой медицинской помощи у ТЛЦ. Такую новость сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
В ведомстве рассказали, какую помощь беженцам белорусские медики оказали за сегодня: «За 19 ноября врачи скорой медицинской помощи Гродно оказали консультативную медицинскую помощь 80 беженцам. Пятерым гражданам была оказана на месте медицинская помощь. Двое из них направлены в стационар. После дообследования в условиях больницы, ими было принято решение вернуться в центр».
В министерстве добавили, что на сегодняшний день в больницах Гродно находятся на лечении двое мужчин из числа беженцев.