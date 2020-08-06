Минутой молчания почтили в Японии память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Япония минутой молчания почтила в четверг память жертв атомной бомбардировки Хиросимы. Это произошло в 8^15 по местному времени – в момент взрыва бомбы 75 лет назад.





Традиционная церемония в Парке Мира в центре Хиросимы прошла в сокращенном виде из-за пандемии коронавируса. В ней принял участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ.





Свое послание по случаю трагической даты направил в том числе и бывший президент США Барак Обама, который в 2016 году стал первым действующим американским президентом, посетившим Хиросиму, передает ТАСС.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи призвал японское правительство и другие государства ратифицировать конвенцию ООН о запрещении ядерного оружия, которая была принята в 2017 году.





Отказаться от ядерного оружия призвал мир и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.





Ядерная бомбардировка Хиросимы произошла ранним утром 6 августа 1945 года. Японские ПВО заметили приближение группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш".

Хиросиму выбрали в качестве цели, поскольку город соответствовал всем критериям, позволяющим добиться максимального количества жертв и разрушений: равнинное расположение в окружении холмов, низкая застройка и легковоспламеняющиеся деревянные здания.

Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны – около 20 км. На площади 12 кв. км возникли пожары, объединившиеся в огненный смерч. Помимо массовых человеческих жертв было уничтожено либо сильно повреждено до 90% городских зданий.

Население Хиросимы на момент бомбардировки составляло от 250 до 350 тыс. человек. От взрыва сразу погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.



