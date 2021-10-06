Минтруда: вакцинированы 76% работников и 93% проживающих в стационарных соцучреждениях

В стационарных учреждениях социального обслуживания Беларуси продолжается прививочная кампания. Вакцину против коронавирусной инфекции получили примерно 76% работников и 93% проживающих. Такие данные приведены в Telegram-канале Министерства труда и социальной защиты.
"Вакцинация работников, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми, является важнейшим компонентом в борьбе с COVID-19", – говорится в сообщении.
В системе Министерства труда и социальной защиты работают 156 стационарных учреждений для пожилых людей и инвалидов, в том числе 92 дома-интерната и 64 отделения круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения. Деятельность учреждений обеспечивают около 13 тыс. работников.