Минтруда: вакцинированы 76% работников и 93% проживающих в стационарных соцучреждениях

– говорится в сообщении.В системе Министерства труда и социальной защиты работают 156 стационарных учреждений для пожилых людей и инвалидов, в том числе 92 дома-интерната и 64 отделения круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения. Деятельность учреждений обеспечивают около 13 тыс. работников.