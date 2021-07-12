Министерство связи и информатизации выпустило в обращение почтовую марку "Удачи в посткроссинге!". Такая информация размещена на сайте ведомства.
В пресс-службе Минсвязи добавили, что к данному выпуску подготовлена карточка для картмаксимумов. За дизайн отвечала Евгения Бедоник.
– Посткроссинг – это проект по обмену почтовыми карточками и марками между людьми из разных стран. Для участия зарегистрируйтесь на сайте проекта и отправьте открытки пяти жителям разных стран, адреса которых предложит система ресурса. Как только первая из открыток достигнет получателя и он зарегистрирует ее код на сайте, можно будет получить еще адрес, а в это время кто-то уже отправит открытку вам, – отметили в ведомстве.
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Минсвязи выпустило почтовую марку "Удачи в посткроссинге!"
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