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  2. Минстройархитектуры предлагает обсудить вопросы аттестации юрлиц и ИП в сфере строительства

Минстройархитектуры предлагает обсудить вопросы аттестации юрлиц и ИП в сфере строительства

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства архитектуры и строительства, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 2 мая 2014 года №25 "О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений". Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Фото: pixabay.com

Проектом предусмотрено уточнение квалификационных требований, предъявляемых к юрлицам и ИП для получения аттестатов соответствия первой-четвертой категории.

Отмечается, что документ разработан в целях исполнения поручения Совета Министров по корректировке действующего законодательства для недопущения нарушения строительными организациями предъявляемых к ним квалификационных требований.

Организатор общественного обсуждения - Министерство архитектуры и строительства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 25 августа по 4 сентября  включительно.
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