Минстройархитектуры предлагает обсудить вопросы аттестации юрлиц и ИП в сфере строительства

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Проектом предусмотрено уточнение квалификационных требований, предъявляемых к юрлицам и ИП для получения аттестатов соответствия первой-четвертой категории.Отмечается, что документ разработан в целях исполнения поручения Совета Министров по корректировке действующего законодательства для недопущения нарушения строительными организациями предъявляемых к ним квалификационных требований.Организатор общественного обсуждения - Министерство архитектуры и строительства.Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 25 августа по 4 сентября включительно.