"Минскзеленстрой" рассказал об ущербе во время беспорядков

В "Минскзеленстрое" подсчитывают нанесенный ущерб во время уличных беспорядков. Об этом БЕЛТА рассказала руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства предприятия Анжелика Пузанкова.

– Протестующие повредили кадки с деревьями, цветочницы, скамейки, подпорные стенки, лестницы. Тысячи поврежденных цветов уже не получится восстановить –они уничтожены. Запас цветочной рассады предусмотрен только для проведения плановых работ по озеленению и ремонту композиций. Не факт, что сможем восстановить деревья, которые выбрасывали из кадок, использовали их для возведения баррикад, поскольку сейчас не вегетационный период, – прокомментировала Анжелика Пузанкова.

По ее словам, наибольший ущерб декоративному оформлению столицы нанесен в районе ул. Притыцкого, пр. Машерова и других местах, где были зафиксированы эпицентры беспорядков. Работники "Минскзеленстроя" в последние дни начинают свой рабочий день с раннего утра, на несколько часов раньше обычного, чтобы привести город в порядок, по возможности спасти растения и при наличии ресурсов высадить новые.

– Но надо понимать: чтобы получить готовое растение, в декабре происходит высадка семян, а в мае-апреле молодые саженцы высаживают на объекты. Обеспечить город нужным количеством новой рассады в середине августа уже невозможно, – заметила руководитель службы.

Она также добавила, что восстановлению не подлежат многие декоративные элементы, которые использовались для создания цветочных композиций. При этом все чаще замечают сотрудники "Минскзеленстроя" и факты мародерства.

– Некоторые вазы, кашпо, кадки мы не можем отыскать в районе проведения беспорядков. В определенных случаях их не повредили, а решили использовать в своих целях. В целом же многие факты причинения ущерба зафиксировали камеры видеонаблюдения – мы обратились в милицию, которая занимается поиском нарушителей. Их привлекут к ответственности, – сказала Анжелика Пузанкова.



