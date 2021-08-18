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  2. Минский тракторный завод увеличил экспорт более чем на 40%

Минский тракторный завод увеличил экспорт более чем на 40%

Темп роста экспорта ОАО "МТЗ" в январе – июле составил 143,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Такая статистика размещена в Telegram-канале предприятия.


Отмечается, что в дальнее зарубежье объем реализованной продукции увеличился на 30%, в страны постсоветского пространства – на 79,1%.

Кроме того, в январе – июле текущего года МТЗ поставил тракторы в Туркменистан, Индию, Йемен, Монголию, Демократическую Республику Конго, Мали и на Мадагаскар. К слову, в прошлом году завод не экспортировал продукцию в эти страны.

Напомним, Минский тракторный завод является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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