Минский тракторный завод увеличил экспорт более чем на 40%

Отмечается, что в дальнее зарубежье объем реализованной продукции увеличился на 30%, в страны постсоветского пространства – на 79,1%.Кроме того, в январе – июле текущего года МТЗ поставил тракторы в Туркменистан, Индию, Йемен, Монголию, Демократическую Республику Конго, Мали и на Мадагаскар. К слову, в прошлом году завод не экспортировал продукцию в эти страны.Напомним, Минский тракторный завод является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире.