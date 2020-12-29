Минский автомобильный завод открыл производство электротранспорта в Жодино: планируется ежегодно выпускать более 300 единиц техники

В данном проекте ОАО «МАЗ» сотрудничает с ООО «ЭТОН» – производителем силовой электроники для транспортных электросистем. При этом Петр Пархомчик заметил, что в ближайшее время такой вид партнерства между частным и государственным бизнесом будет возникать и в других городах страны.Корпус нового сборочного производства занимает более 6600 квадратных метров. Здесь будут выпускать троллейбусы МАЗ 203Т различных модификаций, в том числе с увеличенным автономным ходом. В будущем в Жодино также будет организована сборка электробусов МАЗ 303E10. Их производство начнется уже в 2021 году. Сборка электротранспорта будет производиться по полному циклу, включая сварочные, регулировочные и окрасочные работы. Предусмотрены также участки для наладки систем управления, диагностики электронных систем, контроля и приемки продукции. Новинки Минского автомобильного завода планируется поставлять как в белорусские города, так и экспортировать в страны СНГ и дальнего зарубежья. Появление нового производства позволило создать более 130 новых рабочих мест.В разговоре с журналистами министр промышленности отметил, что портфель заказов нового производства уже сформирован на 2021 год под запланированные 300 единиц техники. В целом же новое предприятие практически удваивает мощности страны по выпуску пассажирского электротранспорта.В свою очередь генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович отмечает, что вопросы экологии и использования электричества в транспорте все больше укрепляются на основных рынках.Он также выразил надежду, что развитие компетенций в области строения электротранспорта позволит создать полную линейку пассажирского транспорта и присутствовать во всех сегментах рынка.Также, по словам генерального директора ОАО «МАЗ», ожидается, что электробус, над которым сейчас работают в компании, будет заряжаться не более 4 часов, что позволит ему ездить в течение суток.Сейчас на предприятии занимаются изготовлением партии в 10 единиц, чтобы обкатать технологию и получить необходимые ценовые параметры по комплектующим.