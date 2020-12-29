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Минский автомобильный завод открыл производство электротранспорта в Жодино: планируется ежегодно выпускать более 300 единиц техники

Сегодня в Жодино открылось сборочное производство электротранспорта ОАО "МАЗ". Планируется, что ежегодно здесь будут выпускать более 300 единиц техники – троллейбусов и электробусов. Их выпуск начнется уже в 2021 году. Во время торжественной церемонии министр промышленности Петр Пархомчик особо подчеркнул, что данное предприятие было создано в очень короткий срок.


– За короткий период времени мы сумели построить уникальное производство по сборке электротранспорта. Оно было реализовано от идеи до создания сборочных линий за шесть месяцев. Кроме того, это уникальный случай государственно-частного партнерства.

 В данном проекте ОАО «МАЗ» сотрудничает с ООО «ЭТОН» – производителем силовой электроники для транспортных электросистем. При этом Петр Пархомчик заметил, что в ближайшее время такой вид партнерства между частным и государственным бизнесом будет возникать и в других городах страны. 



Корпус нового сборочного производства занимает более 6600 квадратных метров. Здесь будут выпускать троллейбусы МАЗ 203Т различных модификаций, в том числе с увеличенным автономным ходом. В будущем в Жодино также будет организована сборка электробусов МАЗ 303E10. Их производство начнется уже в 2021 году. Сборка электротранспорта будет производиться по полному циклу, включая сварочные, регулировочные и окрасочные работы. Предусмотрены также участки для наладки систем управления, диагностики электронных систем, контроля и приемки продукции. Новинки Минского автомобильного завода планируется поставлять как в белорусские города, так и экспортировать в страны СНГ и дальнего зарубежья. Появление нового производства позволило создать более 130 новых рабочих мест. 

В разговоре с журналистами министр промышленности отметил, что портфель заказов нового производства уже сформирован на 2021 год под запланированные 300 единиц техники. В целом же новое предприятие практически удваивает мощности страны по выпуску пассажирского электротранспорта.



В свою очередь генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович отмечает, что вопросы экологии и использования электричества в транспорте все больше укрепляются на основных рынках. 

  – Строительство БелАЭС расширяет рынок сбыта электроэнергии. В отличие от топлива, электроэнергию мы можем вырабатывать сами. Именно поэтому нам нужно производить экологический транспорт на электричестве у себя. Мы будем углубляться в эту тему и развивать пассажирский электротранспорт на уровне мировых стандартов.

Он также выразил надежду, что развитие компетенций в области строения электротранспорта позволит создать полную линейку пассажирского транспорта и присутствовать во всех сегментах рынка. 



Также, по словам генерального директора ОАО «МАЗ», ожидается, что электробус, над которым сейчас работают в компании, будет заряжаться не более 4 часов, что позволит ему ездить в течение суток. 

– Опытная эксплуатация электробуса показала, что на одном заряде машина сможет пройти порядка 270 км. В среднем стандартный маршрут городского автобуса составляет 200–240 км. Планируется, что новый вид транспорта будет заряжаться в ночное время, а в дневное – работать. Мы считаем, что это очень экономически эффективное решение. 

Сейчас на предприятии занимаются изготовлением партии в 10 единиц, чтобы обкатать технологию и получить необходимые ценовые параметры по комплектующим. 

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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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